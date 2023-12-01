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加薩休戰再延長！哈瑪斯釋放8名以色列人質

21歲的謝姆30日首先被釋放，返抵以色列哈澤里姆軍事基地後，與母親和兄弟重聚，一家人激動擁抱彼此。（路透）

21歲的謝姆30日首先被釋放，返抵以色列哈澤里姆軍事基地後，與母親和兄弟重聚，一家人激動擁抱彼此。（路透）

2023/12/01 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）30日最後一刻與以色列延長了休戰協議，至少再延長1天，並依約釋放了8名人質；以色列則預計將釋放30名巴勒斯坦囚犯。雙方仍持續談判，尋求再次延長停火期限。

據《路透》報導，2名女性人質首先被釋放，以色列確認她們分別是21歲的謝姆（Mia Schem）和40歲的蘇薩納（Amit Soussana），其中謝姆同時擁有法國國籍。兩人10月7日在1場舞會上，遭遇哈瑪斯武裝分子突襲，與其他多名人質一起被俘至加薩。

以色列軍方表示，哈瑪斯隨後又釋放了另6名人質，將他們移交給紅十字會。電視畫面顯示，人質中數名年輕女性在返抵以色列領土後走向救護車。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱，6名人質包括4名成年人和2名青少年，清一色都是以色列的阿拉伯裔公民。

儘管此前以色列要求哈瑪斯每天釋放至少10名人質，但卡達外交部發言人表示，30日只會釋放8名人質​​，以色列則將釋放30名巴勒斯坦囚犯。

對此以色列官員回應，已同意接收30日釋放名單中的8名人質​​，而非10名人質。以方表示，哈瑪斯29日共釋放了12名人質，包括2名以色列裔俄羅斯婦女。哈瑪斯稱俄籍婦女重獲自由，是對莫斯科釋出善意。

以色列官員指出，2名俄籍女性將被算作30日人質的一部分。以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）接受以色列軍方電台（Army Radio）訪問時稱：「協議規定每天釋放『約10名人質』。」柯恩補充，釋放雙重國籍的以色列人仍被視為履行條款。

納坦雅胡辦公室發布的照片​​顯示，謝姆在抵達以色列哈澤里姆（Hatzerim）軍事基地後，與母親和兄弟重聚，一家人激動的擁抱彼此。

以色列、哈瑪斯同意將休戰延長至第7天。而調解員則持續進行談判，尋求進一步延長停火，促使更多人質被釋放，並讓人道主義援助得以注入滿目瘡痍的加薩。

21歲的謝姆10月7日在1場舞會上，遭遇哈瑪斯武裝分子突襲，與其他多名人質一起被俘至加薩。（路透資料照）

21歲的謝姆10月7日在1場舞會上，遭遇哈瑪斯武裝分子突襲，與其他多名人質一起被俘至加薩。（路透資料照）

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