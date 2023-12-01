哈瑪斯再釋放兩人質 布林肯訪以色列盼延長休戰

2023/12/01 01:54

〔中央社〕巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）今天又釋放2名以色列女性人質，而根據已延長的以哈休戰協議，也會有更多巴勒斯坦囚犯將獲釋。

法新社報導，以色列軍方今天表示，哈瑪斯將至少兩名女性人質送交紅十字會（Red Cross），而且預料「接下來幾個小時」還會有更多人質被移交。

請繼續往下閱讀...

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公布，這兩人是法國與以色列雙重國籍人士，分別為21歲的謝姆（Mia Shem）與40歲的蘇薩納（Amit Soussana）。

一名哈瑪斯消息人士稍早告訴法新社，預計今天會有10名以色列人質從加薩走廊（Gaza Strip）獲釋。

以色列則將釋放更多巴勒斯坦囚犯作為交換。

儘管哈瑪斯武裝分子宣稱在耶路撒冷（Jerusalem）發動槍擊，造成3人死亡，脆弱的以哈休戰協議仍延續進入第7天。

以哈雙方同意延長休戰至明天一早，隨著當前協議即將到期，國際機構紛紛呼籲永久休戰。

美國國務院表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與尼坦雅胡會面時，強調有必要保護加薩走廊南部的平民。路透社報導，布林肯在以色列時表示，以哈休戰協議取得成果，美國希望協議能夠繼續下去。

布林肯接著到約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。

哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動前所未見的突襲行動，殺害多為平民約1200人，劫擄約240人為人質。為了回應這場攻擊，以色列矢言消滅哈瑪斯並發動空中和地面攻擊，哈瑪斯政府表示已造成將近1萬5000人喪生，其中多屬平民。1121201

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法