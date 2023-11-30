美軍魚鷹機日本墜海釀1死 目擊者：旋轉180度後爆炸

駐日美軍1架CV22魚鷹型運輸機29日下午在日本鹿兒島縣屋久島外海失事。（圖片擷自美國空軍網頁af.mil）

2023/11/30 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍1架CV22魚鷹型運輸機29日下午在日本鹿兒島縣屋久島外海失事，機上共載有6人，1名男性機組員被救起送醫後宣告不治，此為魚鷹機首度在日本發生死亡事故。美國軍方目前未對事件發表評論。

綜合外媒報導，第10管區海上保安本部表示，29日下午2時47分左右接獲通報，1架隸屬美軍的魚鷹機在屋久島近海墜毀，機上有6名機組員。海上保安廳派遣6艘巡邏船、2架直升機前往救援，並在屋久島機場東南方向海域發現灰色機身殘骸及救生艇。

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防衛省表示，美軍橫田基地所屬的CV22魚鷹型運輸機29日下午2時40分左右，從自衛隊雷達上消失，當時位置在屋久島海岸附近。國土交通省相關人士透露，墜機地點據信在屋久島機場東南方外海2至4公里處。

同天下午3時50分左右，屋久島漁業協會通報發現1名疑似機組員男性，外籍人士且身穿綠色迷彩服、救生衣。海上保安官將該名男子緊急送醫，但仍於下午5時20分宣告不治。

屋久島漁業協會指出，魚鷹機墜毀時，附近約有5艘漁船正在捕魚，收到失事消息後漁船均第一時間趕往搜救，目前已尋獲3人。

家住屋久屋町的68歲農民平田耕作受訪表示，自己當時正在海邊釣魚，目擊了魚鷹機墜毀過程。平田稱飛機當時朝屋久島機場方向飛行，卻突然翻轉，接著機翼螺旋槳冒出火光，然後爆炸墜入海中，「機身旋轉了180度，完全顛倒過來。起火爆炸後垂直落下，發出巨響並冒出黑煙。我愣了4、5分鐘，整個身體都在顫抖。」

防衛省相關人士指出，失事魚鷹機29日下午2時15分左右從位於山口縣的美軍岩國基地起飛。另有消息稱，該架飛機和另2架魚鷹機同時飛往沖繩縣美軍嘉手納基地；事故發生後，另2架運輸機的其中1架緊急降落在屋久島機場，協助搜救。

副防衛大臣宮澤博行對記者表示，事故不是墜機，而是「緊急降落在海上」。美方的解釋是，飛行員直到最後都在盡力操作。鹿兒島地方氣象台資料顯示，事故當下屋久島機場周邊晴時多雲，風速只有每秒1.9公尺，氣象情況穩定。

日本首相岸田文雄29日晚間在官邸表示，「目前，海上保安廳和自衛隊正在持續搜救」。被問及是否打算要求美方停飛魚鷹機，或下令自衛隊停用魚鷹機，岸田表示，「首先要全力救人，並與美軍確認事故實際情況，然後再作檢討。」

海上保安廳派遣6艘巡邏船、2架直升機前往救援，並在屋久島機場東南方向海域發現灰色機身殘骸及救生艇。（圖片擷自日本海上保安廳官網）

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