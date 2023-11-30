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摩根大通CEO：不認為北京會犯台 若華府下令會離開中國

2023/11/30 05:21

〔中央社〕美國摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天表示，他不認為中國會入侵台灣，但如果台海發生衝突，美國政府下令摩根大通離開中國，他會遵循政府指示。

「紐約時報」（The New York Times）今天舉辦「交易錄峰會」（DealBook Summit），在戴蒙與會參與討論期間，主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）問及他對潛在台海衝突的看法。

戴蒙指出：「如果美國政府下令我離開中國，我會離開中國。我怎麼認為並不重要。如果台灣發生戰爭，你會帶離所有（對中國）的賭注。」

他提及，台海戰爭將造成經濟大蕭條，這是很艱困的情況，沒有人認為這將發生，但這也有可能發生，如果出現這種情況，對全世界、對中國及中國人民都是非常糟糕的事情。

戴蒙說：「我不認為這（台海戰爭）會發生，但你不可以說（絕對）不會，你必須作好準備。」

他還說：「我認為，能做的最好事情是，幫助美國政府弄清楚，我們需要做些什麼，以保護我們的國家安全，保衛我們的盟友，維持西方聯盟…。」1121130

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