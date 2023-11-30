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抗爭勝利！巴拿馬最高院判中國國企投資的銅礦開採合約違憲

巴拿馬最高法院28日宣判政府與加拿大「第一量子礦業」之間長達20年的採礦合同違憲，過去5週多來影響食物供應和國家正常運作的全國性抗議活動終告落幕。（法新社）

巴拿馬最高法院28日宣判政府與加拿大「第一量子礦業」之間長達20年的採礦合同違憲，過去5週多來影響食物供應和國家正常運作的全國性抗議活動終告落幕。（法新社）

2023/11/30 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕巴拿馬最高法院28日宣判政府與加拿大「第一量子礦業」（First Quantum Minerals）之間長達20年的採礦合同違憲，終結了過去逾5週以來影響食物供應，和國家正常運作的全國性抗議活動。

美國之音（VOA）中文網29日報導，中國國有企業「江西銅業公司」是第一量子主要持股者，該公司也在南美洲秘魯及阿根廷收購礦場，加劇人們對透過可疑手段收購珍貴礦產資源的擔憂，這種企業手段也遭到環保人士和反對派強烈批評。

引發這波1987年反抗諾瑞嘉（Antonio Noriega）獨裁政權活動以來最大抗議潮的導火線，是巴拿馬國會在10月18日起專案討論的國家與第一量子直屬「巴拿馬礦業」（Minera Panama）的開採銅礦合約。合約賦予該公司20年露天開採中美洲最大銅礦的特許採礦權，並可續延20年。

執政黨民主革命黨（PRD）的47名國會議員，以過半數優勢在2天內三讀通過這份合約，總統柯狄索（Laurentino Cortizo）次日簽署，並經由國家公報公佈生效，在破紀錄的3天內完成現稱「第406號法」的立法程序。

由於合約中明文規定巴拿馬礦業有權在洽購不成下，強制遷移礦區內的原住戶及農場莊園，使該合約回歸至1997年首度被法院裁決違憲的狀況，而且目前仍有6項涉及環境、歷史遺產和公共管理不當造成損害的調查，以及11份投訴有待審理，進而引發民眾抨擊政客賣國的強烈抗議，要求撤回合約。

第一量子在高院裁決後發表聲明，重申該公司一貫以透明和嚴格遵守巴拿馬法律的方式運作，第406號法批准的合約是「長期和透明的談判過程」的結果，礦區直接雇用7000人和間接提供3萬3000人就業機會，每週創造超過2000萬美元的經濟貢獻。

據報導，第一量子的前身是1980年代始創於非洲尚比亞的英資企業，1983年在加拿大溫哥華註冊後，於1996年改為現名。1997年收購原名「Inmet Mining」的採礦公司後，取得加勒比岸科隆省（Colon）西北部多諾索（Donoso）區採礦權。2013年取得現名巴拿馬礦業的80％股權。

江西銅業於2019年末以79億人民幣低價收購第一量子股份，在今年11月初巴拿馬民眾全面抗爭導致股價腰斬之際，在多倫多股市加購135萬股股票，使持股比例從18.3％提高至19.5％。由於「第一量子」於2020年制定防收購政策限制，江西銅業無法獲取超過20％的股權上限。

1997年環保團體針對巴拿馬礦業與政府簽署合約的合法性提出訴訟，直到20年後的2017年，最高法院才宣布該合約違憲，但由於巴拿馬礦業律師群持續提出技術性抗告，該判決未能立即執行。

與此同時，該公司繼續擴大礦區設施，一度引進超過百名中國籍技師和工作人員進行設施安裝，引發政府違法包庇該公司雇用大量外籍勞工的爭議。

巴拿馬最高法院28日宣判政府與加拿大「第一量子礦業」之間長達20年的採礦合同違憲，巴國民眾歡聲雷動。（法新社）

巴拿馬最高法院28日宣判政府與加拿大「第一量子礦業」之間長達20年的採礦合同違憲，巴國民眾歡聲雷動。（法新社）

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