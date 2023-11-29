南韓釜山申辦世博失利 國務總理：倍感愧疚

國際展覽局28日在法國舉行第173次全體大會，南韓國務總理韓悳洙在結果宣布後接受採訪。（美聯社資料照）

2023/11/29 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕國際展覽局（BIE）28日在法國巴黎舉行第173次全體大會，並進行2030年世博會主辦城市投票，由沙烏地阿拉伯利雅德以壓倒性票數擊敗強勁對手義大利羅馬、南韓釜山，獲得主辦權。

據《韓聯社》報導，投票結果利雅德獲得119票，以壓倒性優勢成功申辦2030年世博會。釜山、羅馬分獲29票和17票。

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南韓國務總理韓悳洙在大會結束後的記者會上表示，對申博失敗深感自責，「未取得能滿足全民期待的結果，倍感愧疚。」他補充，政府將虛心接受結果，並持續發展對國際展覽局182個成員國取得的全新外交資產。

南韓自去年7月組建官民聯合申博委員會，啟動申博活動晚於其他競爭對手，處於相對劣勢。但由政經界等人士組成的申博團隊積極進行申辦活動，總統尹錫悅、韓悳洙等領導人在各種國際場合力挺釜山申博，舉國上下為釜山申博使出渾身解數。

韓悳洙、釜山市長樸亨埈、大韓商工會議所會長兼SK集團會長崔泰源、前聯合國秘書長潘基文、釜山世博會宣傳大使羅昇然，在最終陳述報告中共同強調了釜山世博會的願景與價值，但最終仍無緣承辦此次世博會。

韓聯社分析，與沙烏地阿拉伯不同，南韓基於宗教和地域優勢獲得的選票相對較少，加上沙國憑藉「石油財富」提前拉票，南韓翻盤難度加大。

南韓政府已發佈新聞稿，向支援南韓的國際展覽局成員國表示感謝，並稱將力推在申辦過程中承諾的國際合作項目。釜山市政府將積極考慮再次角逐2035世博會。

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