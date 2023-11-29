猶太團體控告柏克萊 轟校園淪「反猶主義溫床」

美國加州大學柏克萊分校28日遭猶太團體控告，抨擊該校淪為反猶太主義溫床。（法新社資料照）

2023/11/29 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）28日遭猶太團體控告，稱該校已成為「不受控制」的反猶太主義溫床，包括其創立於1894年、享譽全球的法學院。

據《路透》報導，長期維護猶太權益的布蘭迪斯中心（Louis D. Brandeis Center）表示，加州大學柏克萊分校高層無視校園內日漸惡化的反猶太主義問題；哈瑪斯10月7日襲擊以色列後，該校猶太人頻遭騷擾和暴力對待。

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布蘭迪斯中心28日向舊金山聯邦法院（San Francisco Federal Court）提起訴訟，是首度針對美國主要大學的法律行動。以哈衝突至今，美國境內多所大學均發生抗議事件。

訴狀描述了2名抗議者手持金屬水瓶，攻擊1名身披以色列國旗的猶太裔學生頭部；及1名教職員任意中斷1000名新生的課程，進行長達18分鐘的反以色列宣傳。

訴狀還稱，加州大學柏克萊分校法學院中，至少有23個學生團體制訂了反猶太政策。包括要求受邀演講者否認猶太復國主義；強迫申請無償法律服務的猶太學生接受「巴勒斯坦101」（Palestine 101）培訓，該培訓強調以色列的非法性。

加州大學柏克萊分校隨即透過聲明回應，稱該校長期致力於對抗反猶太主義，並承認部分示威活動讓猶太學生「感到不安和恐懼」。

聲明表示：「儘管我們感謝布蘭迪斯中心提出的擔憂，但校方認為訴訟提出的主張，與美國憲法第一修正案或校園實際發生的情況，並不相符。」

柏克萊分校法學院院長、憲法專家契莫林斯基（Erwin Chemerinsky）則表示，訴狀的指控「極其不準確」。契莫林斯基強調，校方致力為學生提供有利的學習環境，學生團體擁有美國憲法第一修正案賦予的「挑選演講者」權利。

除加州大學柏克萊分校外，分校法學院、分校校長克里斯特（Carol Christ）、加州大學系統及其校長德瑞克（Michael Drake），均被列為被告。

原告是隸屬布蘭迪斯中心的「美國猶太人公平教育組織」（Jewish Americans for Fairness in Education），為一全國性組織，成員包括加州大學柏克萊分校的教職員工及學生。

訴狀強調，加州大學柏克萊分校的「不作為」，侵犯了原告根據憲法和聯邦民權法享有的宗教、平等權利。美國猶太人公平教育組織尋求1項永久禁令，要求加州大學柏克萊分校終結對猶太人的敵對環境，執行非歧視政策，並放棄資助及承認排斥猶太人的學生團體。

11月14日，紐約大學（New York University）才遭3名猶太學生控告，抨擊該校容忍反猶太主義，允許學生高喊「毒殺猶太人」、「希特勒是正確的」等口號。對此紐約大學表示，該校「極其嚴肅」的看待反猶太主義，並將在法庭上反駁訴訟內容。

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