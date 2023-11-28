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希臘總理擬當面要求歸還帕德嫩神廟雕像 英首相取消會面

19世紀初，英國外交官獲鄂圖曼土耳其帝國統治下的希臘當局許可，將帕德嫩神廟大批雕塑品運回英國；英國政府之後買下這批大理石雕刻品，成為大英博物館館藏，現在成為英希兩國時常爭論的外交議題。（路透）

19世紀初，英國外交官獲鄂圖曼土耳其帝國統治下的希臘當局許可，將帕德嫩神廟大批雕塑品運回英國；英國政府之後買下這批大理石雕刻品，成為大英博物館館藏，現在成為英希兩國時常爭論的外交議題。（路透）

2023/11/28 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）26日訪問英國，原訂在當地時間28日與英國首相蘇納克會面，米佐塔基斯曾表示要當面要求蘇納克歸還帕德嫩神廟雕像，結果英國取消兩人會面計畫，引發米佐塔基斯不滿。

據《路透》報導，希臘總理米佐塔基斯發表聲明批評英國方面臨時取消兩國領導人會面的計畫，「我對英國首相在原訂會議舉行前幾個小時取消了我們計劃中的會議感到惱火。」

米佐塔基斯強調：「希臘在帕德嫩神廟雕像問題上的立場是眾所周知的，我曾希望有機會與英國首相當面討論這些問題，任何堅信自己立場正確和公正的人都不會害怕面對面爭論。」把神廟雕像繼續留在大英博物館就像把《蒙娜麗莎》切成兩半，這不是所有權問題，而是「重新統一」的問題。

一名不願透露姓名的英國政府官員表示，圍繞帕德嫩神廟的爭吵意味著兩國領導人會晤不適合繼續進行，蘇納克的發言人也表示：「目前沒有歸還計畫」。

19世紀初，英國外交官「第七代額爾金伯爵」布魯斯（Thomas Bruce，7th Earl of Elgin）獲鄂圖曼土耳其帝國統治下的希臘當局許可，搜集了主要是帕德嫩神廟的大批雕塑品運回英國，英國政府之後買下這批大理石雕刻品，成為大英博物館館藏，英方始終強調，這些雕刻品是合法獲得的。

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