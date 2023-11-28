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威猛！ 日本珠寶店員持「古代捕犯人兵器」 單挑逼退3劫匪

日本東京上野地區一間貴金屬店，26日晚間遭3名歹徒闖入，店員見狀，竟抄起店內常備、古代專門逮捕犯人的兵器「刺股」應戰，最後成功擊退3名歹徒。（圖擷取自nhk_news 社群平台「X」）

日本東京上野地區一間貴金屬店，26日晚間遭3名歹徒闖入，店員見狀，竟抄起店內常備、古代專門逮捕犯人的兵器「刺股」應戰，最後成功擊退3名歹徒。（圖擷取自nhk_news 社群平台「X」）

2023/11/28 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京上野地區一間貴金屬店，26日晚間遭3名歹徒闖入，3人皆戴著全罩式安全帽，並手持像是鐵棍的東西打碎展示櫃，企圖搶劫店家。但店員見狀，竟抄起店內常備、古代專門逮捕犯人的兵器「刺股」應戰，最後成功擊退3名歹徒。事後其中2名年僅18歲的嫌犯，已在昨（27）晚到警局自首，警方目前正在追查還在逃亡的嫌犯下落。

綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台等日媒報導，這起搶案發生在26日晚間6點40分，當時有民眾在路過被搶的貴金屬店家附近，並拍下了部分事件的過程。從民眾提供的影片可看到，有3名頭上戴著重型機車全罩式安全帽的歹徒，從衣服中拿出像是鐵棍的東西，進入到貴金屬店裡，其中先進入店家的2名歹徒，後來從店家出來。

不久後，出現1名穿著西裝的貴金屬店員，也從店內走出來，接著踹倒停在店門前的2輛重機，另1名店員則揮舞一根銀色的「刺股」威嚇3名歹徒，甚至多次猛力敲擊倒在地上的重機，更高舉武器主動去追趕歹徒，讓歹徒落荒而逃。報導指出，事發當時店內沒有其他客人，店員們也沒有受傷。

警視廳在事發後，分析附近監視器的影像等資訊，朝強盜未遂事件的方向調查。不過就在事發隔天，其中2名18歲的歹徒，主動到埼玉縣警察局自首，警方則以涉嫌強盗傷害逮捕他們，剩下1名還在逃亡的歹徒，警方正在全力追查其下落。

據了解，「刺股」（さすまた）是日本江戶時期用來捉拿犯人的一種用具，長達逾2公尺的細長棍棒前端，裝有U字型的金屬，能用來限制犯人頸部的活動。即便是現代，日本警方、學校等單位，仍會常備「刺股」作為自衛武器。

店員當時使用的武器，為日本江戶時期用來捉拿犯人的「刺股」（さすまた），該武器至今仍被日本警方、學校等單位，作為常備的自衛武器。（圖擷取自@Tatsujin0863 社群平台「X」）

店員當時使用的武器，為日本江戶時期用來捉拿犯人的「刺股」（さすまた），該武器至今仍被日本警方、學校等單位，作為常備的自衛武器。（圖擷取自@Tatsujin0863 社群平台「X」）

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