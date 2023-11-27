AI設計應以安全為基礎 英美等18國簽協議

英美等18國22個機構，26日發佈安全AI系統開發指南。（路透）

2023/11/27 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、英等十八個國家26日公布一份人工智慧（AI）安全指南，美國資深官員形容，這是第一份就如何確保AI不受流氓行為者侵害的詳細國際協議，希望推動企業創建「基於安全設計」的AI系統。

在20頁文件中，18個國家同意進行設計並使用AI的企業，在開發與佈建AI時，要確保客戶和更廣泛的大眾可以安全地使用且不會濫用它。

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另據英國國家網路安全中心（NCSC）網站介紹，該中心與美國國土安全部網路安全暨基礎設施安全局（CISA）聯合發佈這份《安全AI系統開發指南》，為AI系統開發人員提供開發過程中的網路安全決策。

該指南是NCSC與全球其他21個機構和部會（涉及七大工業國組織（G7）所有成員國）合作制定的，也是全球範圍內首次達成的此類共識。該指南涉及AI系統開發生命週期中的四個關鍵領域：安全設計、安全開發、安全部署以及安全運維，每個部分都重點介紹了有助於降低組織AI系統開發過程的網路安全風險的注意事項和緩解措施。

這項協議並不具約束性，主要包含一般性建議，像是監控AI系統的濫用、保護資料不被竄改，以及審查軟體供應商。

儘管如此，CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，這份協議仍然很重要，有這麼多國家支持這個看法，即AI系統必須把安全放在第一。他強調，這些指導方針代表了「一項一致看法，就是在設計階段需要做的最重要的事就是安全性。」

路透指出，這是世界各國政府形塑AI發展的一系列倡議中最新一項協議。AI的影響力在各行各業與大致整個社會中都越來越能感受得到。

除了美國和英國之外，簽署這項新指導方針的18個國家包含德國、義大利、捷克、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列、奈及利亞和新加坡。

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