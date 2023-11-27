為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

AI設計應以安全為基礎 英美等18國簽協議

英美等18國22個機構，26日發佈安全AI系統開發指南。（路透）

英美等18國22個機構，26日發佈安全AI系統開發指南。（路透）

2023/11/27 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美、英等十八個國家26日公布一份人工智慧（AI）安全指南，美國資深官員形容，這是第一份就如何確保AI不受流氓行為者侵害的詳細國際協議，希望推動企業創建「基於安全設計」的AI系統。

在20頁文件中，18個國家同意進行設計並使用AI的企業，在開發與佈建AI時，要確保客戶和更廣泛的大眾可以安全地使用且不會濫用它。

另據英國國家網路安全中心（NCSC）網站介紹，該中心與美國國土安全部網路安全暨基礎設施安全局（CISA）聯合發佈這份《安全AI系統開發指南》，為AI系統開發人員提供開發過程中的網路安全決策。

該指南是NCSC與全球其他21個機構和部會（涉及七大工業國組織（G7）所有成員國）合作制定的，也是全球範圍內首次達成的此類共識。該指南涉及AI系統開發生命週期中的四個關鍵領域：安全設計、安全開發、安全部署以及安全運維，每個部分都重點介紹了有助於降低組織AI系統開發過程的網路安全風險的注意事項和緩解措施。

這項協議並不具約束性，主要包含一般性建議，像是監控AI系統的濫用、保護資料不被竄改，以及審查軟體供應商。

儘管如此，CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，這份協議仍然很重要，有這麼多國家支持這個看法，即AI系統必須把安全放在第一。他強調，這些指導方針代表了「一項一致看法，就是在設計階段需要做的最重要的事就是安全性。」

路透指出，這是世界各國政府形塑AI發展的一系列倡議中最新一項協議。AI的影響力在各行各業與大致整個社會中都越來越能感受得到。

除了美國和英國之外，簽署這項新指導方針的18個國家包含德國、義大利、捷克、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列、奈及利亞和新加坡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選前政策利多 法人預期台股AI、半導體受惠
2023/11/27 17:29

選前政策利多 法人預期台股AI、半導體受惠
AI浪潮洗禮 韋氏字典2023年度字彙：真實的
2023/11/27 16:50

AI浪潮洗禮 韋氏字典2023年度字彙：真實的

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
名師解盤》黃文清：科科股獲利回吐
2023/11/27 15:52

名師解盤》黃文清：科科股獲利回吐
美光推AI高速DDR5 RDIMM記憶體 明年出貨超微
2023/11/27 11:39

美光推AI高速DDR5 RDIMM記憶體 明年出貨超微

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播