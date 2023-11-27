俄羅斯輸了！ 克里米亞國寶金器流落海外近10年 回歸烏克蘭

2014年出借到荷蘭展出的斯基泰金器。（美聯社檔案照）

2023/11/27 20:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞前，克里米亞博物館出借一批「斯基泰金器」（Scythian Gold）給荷蘭阿姆斯特丹的阿拉德．皮爾遜博物館（Allard Pierson Museum）展出，流落海外10年後，這批克里米亞國寶文物終於回歸烏克蘭。

《基輔郵報》等烏克蘭媒體報導，烏國文化與資訊政策部27日宣布，在荷蘭與烏克蘭達成協議後，這批國寶文物已運回烏克蘭。烏克蘭國家海關總署啟動「斯基泰黃金」通關計畫，一輛載有2.7噸文物的卡車27日駛入基輔「佩徹爾斯克修道院」（Kyievo-Pecherska lavra）院區，進行清點後，將轉移到烏克蘭國家歷史博物館。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國家歷史博物館表示，荷蘭歸還的文物共565件，其包括斯基泰時期的金器與珠寶、古代雕塑及中國漆盒等，都有2000年的歷史。

2014年3、4月俄國吞併克里米亞，荷蘭的展覽結束後將其中19件歸還基輔博物館，其餘的卻讓荷蘭政府陷入兩難，因為烏克蘭政府和已經被俄國控制的克里米亞博物館，都宣稱擁有這批文物所有權。

莫斯科要求將金器歸還原博物館，但是基輔堅持這是烏克蘭國寶，屬於烏國政府所有。雙方為此纏訟多年，但從2016年阿姆斯特丹地方法院、到2021年阿姆斯特丹上訴法院，一路打到荷蘭最高法院，均為烏國政府勝訴，6月荷蘭最高法院維持下級法院判決，這批寶物須歸還給烏克蘭政府。

斯基泰人（Scythians）是公元前8世紀至前3世紀位於中亞和南俄草原上印歐語系遊牧民族。斯基泰人的大名，幾乎貫徹整個人類古典時代的歷史。雖然不是全球遊牧文化的起源，但他們卻是首個真正意義上遊牧文化群體，並對歐亞大陸的兩端都產生巨大影響。斯基泰人號稱全世界遊牧民族的源頭，傳說中是曾與各方帝國勢力交手無數次的戰士。

2014年出借到荷蘭展出的斯基泰金器。（取自克里米亞博物館網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法