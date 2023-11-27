打不完的金融虎？中國落馬金融高官 3年增4倍

中國猛打金融虎，被視為是緩解對習近平政權不滿的方式。（美聯社檔案照）

2023/11/27 16:53

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，中國高層加大力道打擊金融貪腐，使遭調查的金融機構與政府監管單位的高階官員3年增逾4倍。報導說，對金融部門的貪腐打壓被認為是緩解對習近平政權不滿的方式，有助於強化黨的統治能力。

日經統計中共中央紀律檢查委員會數據顯示，今年以來至本月21日，共有67名官員遭調查，高於去年的58人，並較2020年總數增加超過4倍。這些官員包括銀行、證券與保險等金融機構的高階主管，以及負責金融監督的中央政府官員。

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中國期貨業協會原會長安青松因「嚴重違紀違法」近期遭調查。曾任中國證券業協會（SAC）黨委書記與會長他，2021年曾以SAC會長身份出席日中資本市場論壇。消息人士說，他與日本政界與金融界人士都有接觸。

中國最高人民檢察院本月中旬以涉嫌受賄為由，逮捕中國證監會前主席助理、浙江省前副省長朱從玖。上月最高人民檢察院也以涉嫌受賄、違法發放貸款罪名，逮捕中國銀行前董事長劉連舸。中國人民銀行前副行長范一飛則於九月以受賄罪遭起訴。

報導說，打擊金融領域的貪腐被視為緩解對習近平領導階層不滿的一種方式，有助於增強黨的統治能力，而對金融風險的疑慮也推動近期的反貪運動。中國的經濟狀況，包括長逾兩年的房市低迷，以及小型銀行的財政惡化，已埋下金融不穩定的種子。

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