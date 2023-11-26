為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

普廷派食人魔前往烏克蘭參戰 回國赦免為「特別軍事行動英雄」

普廷赦免一名犯下多起謀殺被判處22年徒刑的食人魔戈林。（擷取自社交平台「Ｘ」）

普廷赦免一名犯下多起謀殺被判處22年徒刑的食人魔戈林。（擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/11/26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯為了加強對烏東的攻擊，竟派出食人魔到前線作戰，而這些罪犯會被赦免並得到「特種軍事行動英雄」的稱號。近日，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布赦免一名犯下多起謀殺被判處22年徒刑的食人魔戈林。

綜合外媒報導，來自薩哈林州的阿尼瓦 （Aniva）的丹尼斯·戈林（Denis Gorin）在2003年因謀殺和肢解屍體而被判罪，當時他和哥哥葉夫根尼（Evgeniy）殺害並吃掉一位熟人。儘管罪行重大，他卻僅被判處10年徒刑，甚至還因「模範行為」提前幾年獲釋。然而，自由後的他再度犯案，刺傷並吃掉一名前獄友兄弟，聲稱為了「記住過去的美好時光」。

隨後，戈林和根尼在2011年和2012年分別犯下兩起謀殺案，但直到2017年才被揭發。當地鄰居聲稱，當警察來逮捕他並打開他的冰箱時，他們發現裡面「裝滿了人肉」。更令人髮指的是，他們帶警察來到一個墓地，一處洞內埋葬了12具骨骸，包括一名兒童。

報導指出，44歲的戈林10月底在社群媒體上發布了一張照片。照片中可見，從烏克蘭戰鬥歸來的他穿著軍裝微笑，額頭和喉嚨上纏著繃帶，目前正在尤茲諾-薩哈林斯克（South-Sakhalinsk）的一家醫院接受治療。

對此，烏克蘭軍隊副司令馬克西姆·佐林（Maksym Zhorin）在Telegram表示，「我喜歡連環殺手、瘋子和現在的食人者從戰爭中匆忙回家的消息，因為我希望他們能多吃一些自己的同胞。」

不過，這並非俄羅斯首次赦免臭名昭著的謀殺犯或食人者參與戰爭。在同一週，普廷還赦免了一名罪犯尼古拉·奧戈洛比亞克（Nikolai Ogolobyak），他是一名前撒旦教團成員，曾在2008年殺害兩名年輕女性，還與朋友烹飪並食用了部分器官。原定他要在2030年才能獲得釋放，但由於他加入俄羅斯「Storm Z」罪犯部隊，參與烏克蘭戰爭6個月，因此提前獲得赦免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
烏克蘭可能啟動大選？澤倫斯基：若在戰爭中舉行 將競選連任
2023/11/26 22:01

烏克蘭可能啟動大選？澤倫斯基：若在戰爭中舉行 將競選連任
烏克蘭男丁緊缺 女性首次下礦坑支援
2023/11/26 19:09

烏克蘭男丁緊缺 女性首次下礦坑支援

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
俄祭「黑色見證者」空襲烏克蘭 機身「白變黑」動機不單純
2023/11/26 17:15

俄祭「黑色見證者」空襲烏克蘭 機身「白變黑」動機不單純
俄羅斯稱成功攔截20架烏軍無人機 公寓受波及造成1人受傷
2023/11/26 15:21

俄羅斯稱成功攔截20架烏軍無人機 公寓受波及造成1人受傷

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
烏克蘭開發新型醫療裝甲車 車身部件全面升級使醫療照護最佳化
2023/11/26 09:43

烏克蘭開發新型醫療裝甲車 車身部件全面升級使醫療照護最佳化
澤倫斯基：護送烏國穀物出口 需更多防空系統
2023/11/26 09:39

澤倫斯基：護送烏國穀物出口 需更多防空系統
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播