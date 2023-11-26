普廷派食人魔前往烏克蘭參戰 回國赦免為「特別軍事行動英雄」

普廷赦免一名犯下多起謀殺被判處22年徒刑的食人魔戈林。（擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/11/26 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯為了加強對烏東的攻擊，竟派出食人魔到前線作戰，而這些罪犯會被赦免並得到「特種軍事行動英雄」的稱號。近日，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布赦免一名犯下多起謀殺被判處22年徒刑的食人魔戈林。

綜合外媒報導，來自薩哈林州的阿尼瓦 （Aniva）的丹尼斯·戈林（Denis Gorin）在2003年因謀殺和肢解屍體而被判罪，當時他和哥哥葉夫根尼（Evgeniy）殺害並吃掉一位熟人。儘管罪行重大，他卻僅被判處10年徒刑，甚至還因「模範行為」提前幾年獲釋。然而，自由後的他再度犯案，刺傷並吃掉一名前獄友兄弟，聲稱為了「記住過去的美好時光」。

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隨後，戈林和根尼在2011年和2012年分別犯下兩起謀殺案，但直到2017年才被揭發。當地鄰居聲稱，當警察來逮捕他並打開他的冰箱時，他們發現裡面「裝滿了人肉」。更令人髮指的是，他們帶警察來到一個墓地，一處洞內埋葬了12具骨骸，包括一名兒童。

報導指出，44歲的戈林10月底在社群媒體上發布了一張照片。照片中可見，從烏克蘭戰鬥歸來的他穿著軍裝微笑，額頭和喉嚨上纏著繃帶，目前正在尤茲諾-薩哈林斯克（South-Sakhalinsk）的一家醫院接受治療。

對此，烏克蘭軍隊副司令馬克西姆·佐林（Maksym Zhorin）在Telegram表示，「我喜歡連環殺手、瘋子和現在的食人者從戰爭中匆忙回家的消息，因為我希望他們能多吃一些自己的同胞。」

不過，這並非俄羅斯首次赦免臭名昭著的謀殺犯或食人者參與戰爭。在同一週，普廷還赦免了一名罪犯尼古拉·奧戈洛比亞克（Nikolai Ogolobyak），他是一名前撒旦教團成員，曾在2008年殺害兩名年輕女性，還與朋友烹飪並食用了部分器官。原定他要在2030年才能獲得釋放，但由於他加入俄羅斯「Storm Z」罪犯部隊，參與烏克蘭戰爭6個月，因此提前獲得赦免。

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