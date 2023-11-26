中日韓外長齊聚釜山 同意加快籌備領袖峰會

日本外相上川陽子、南韓外長朴振、中國外長王毅（左至右）26日在南韓釜山舉行會談，同意儘快舉辦三國領袖峰會。（法新社）

2023/11/26 20:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子和南韓外交部長朴振26日齊聚南韓釜山，就尋求重振三國合作及重啟領袖峰會進行討論，為三國外長自2019年以來首次舉行這類會商，三人最後商定將加快推進領袖峰會籌備事宜。

《韓聯社》指出，中日韓外長會議在釜山的APEC世峰樓舉行，東道主朴振在會後對外表示，三人同意在各方皆方便之時，儘早舉行三國領袖峰會，但他並未提及具體時間點。南韓外交部一名官員則透露，三方暫未就日程安排達成協議，但考量今年所剩時間不多，可能會在明年初舉行峰會。南韓國家安保室室長趙太庸同日受訪也坦言，三國峰會難以在年內舉行。

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與此同時，三國外長還就今後的三邊合作發展方向達成共識，包括積極啟動政府間協商機制，推動三國合作制度化；發掘三國民眾能夠切身感受到的實質合作計畫；以及擴大合作基礎，為維護地區穩定繁榮作出貢獻等。針對實質合作，韓方提議重點擺在開展未來一代的交流，中日兩國皆認同。

三人也就朝鮮半島局勢及烏俄戰爭、中東事態等交換意見，並重申朝鮮半島和平穩定符合三國及世界的共同利益，將加強各級溝通，解決北韓核問題。朴振強調，北韓發射所謂軍事偵察衛星和彈道飛彈、研發核武器是對地區和平穩定的最大威脅之一。然而，三國就部分問題的立場有所差異。針對北韓問題，韓方積極闡明立場，日方態度與韓方大體一致，但中方堅持各當事國應保持冷靜和克制，並重視北韓對安全的合理關切。

據了解，中日韓三國外交代表官員9月底即赴南韓首爾討論外長會談，而這次三位外長的會商結果，也被視為三國領袖峰會的「最後一個重要環節」。北京、東京和首爾從2008年起每年都會舉辦領袖峰會，以加強外交和經濟交流，但2019年起連續3年都因新冠肺炎疫情而停辦。在此期間，日韓兩國持續與美國加強三方夥伴關係，更令北京憂心忡忡。

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