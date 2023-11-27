為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

經濟衰退！全球重新定位中國 謝金河：又是歷史重要轉折年代

謝金河表示，今年APEC峰會，是全球重新定位中國的時刻。（資料照）

謝金河表示，今年APEC峰會，是全球重新定位中國的時刻。（資料照）

2023/11/27 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟衰退，大量外資撤出，引發各界熱議。財訊傳媒董事長謝金河直言，日前落幕的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，是全球重新定位中國的時刻，中國無奈調整過去「厲害我的國」的調性，似乎身段開始放軟。

謝金河25日在臉書發文表示，今年APEC峰會（11/11~11/17）由美國主辦，1989年首提出APEC倡議，1993年第一次領袖會議也是在美國召開，至今正好滿30年，「這30年間，世界發生了很大的變化，例如日本進入失落30年，中國則有如裝上渦輪引擎，進入快速奔馳的30年，不過未來又會是新的轉折時代。」

謝金河指出：「1989年，東京日經指數漲到38957，日本的經濟總量6.6兆美元（約新台幣209兆），直逼美國的8.2兆美元（約新台幣260兆），那時中國的經濟總量才超過1兆美元（約新台幣31.6兆）。當時日本高唱日本第一，甚至一個日本可以買下四個美國，沒想到泡沫吹太大，從此進入失落時代。反觀中國快速奔馳，如今經濟總量19.243兆美元（約新台幣609兆），僅次於美國的26.712兆美元（約新台幣846兆），穩居世界第二，這也是王毅一再強調的：美國必須把中國當強國，必須與中國分權，這正是美中角力的一個關鍵因素。」

不過他接著說，隨著中國經濟出現疲軟，這次2023的APEC卻是全球重新定位中國的時刻，「很多專家都出現重新評價中國，像是《注定一戰：中美能否擺脫修昔底德陷阱？》（Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap？）的作者艾利森（Graham Allison）說世界面臨的不是中國的崛起，而是中國的衰落。洛克斐勒資本管理公司（Rockefeller Asset Management International）國際業務負責人夏爾馬（Ruchir Sharma）也說，中國正在發生歴史性的逆轉，世界經濟總量今年增8兆美元（約新台幣253兆），其中45%由美國貢獻，雙印，墨西哥，波蘭，巴西貢獻50%，中國沒有角色。」

謝金河表示：「美國企業研究院（AEI）高級研究員西瑟斯（Derek Scissors）說，中國錯失10年政策調整機會，經濟實力已被美國打敗，2033年以後恐停止成長；他也把兩國在『環球銀行金融電信協會』（SWIFT）及外匯存底的外匯占比做了比較，結論是雙方差距很大。這次習近平表示，中國在2027及2035年武統台灣的說法，沒有人和他討論過，在經濟下滑中，中國也正在調整過去『厲害我的國』的調性，似乎身段放軟！就像日本在1989年正要從盛世神壇走下來一般，中國的調整也進入重要時刻。30年河東，30年河西，又是歷史重要轉折的年代！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國外貿萎縮、通縮陰影仍在！ 陸委會：前9月兩岸貿易降21.8％
2023/11/21 12:35

中國外貿萎縮、通縮陰影仍在！ 陸委會：前9月兩岸貿易降21.8％
中國房產地雷連爆 30年繁榮恐炸回原形
2023/11/07 05:30

中國房產地雷連爆 30年繁榮恐炸回原形

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
中國復甦熄火 10月PMI再陷萎縮區
2023/11/01 05:30

中國復甦熄火 10月PMI再陷萎縮區
富士康被盯上曝1警訊 謝金河：中共欽定的候選人可能呼之欲出！
2023/10/24 00:42

富士康被盯上曝1警訊 謝金河：中共欽定的候選人可能呼之欲出！

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播