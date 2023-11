經濟衰退！全球重新定位中國 謝金河：又是歷史重要轉折年代

謝金河表示,今年APEC峰會,是全球重新定位中國的時刻。(資料照)

2023/11/27 00:06

〔即時新聞/綜合報導〕中國經濟衰退,大量外資撤出,引發各界熱議。財訊傳媒董事長謝金河直言,日前落幕的亞太經濟合作會議(APEC)峰會,是全球重新定位中國的時刻,中國無奈調整過去「厲害我的國」的調性,似乎身段開始放軟。

謝金河25日在臉書發文表示,今年APEC峰會(11/11~11/17)由美國主辦,1989年首提出APEC倡議,1993年第一次領袖會議也是在美國召開,至今正好滿30年,「這30年間,世界發生了很大的變化,例如日本進入失落30年,中國則有如裝上渦輪引擎,進入快速奔馳的30年,不過未來又會是新的轉折時代。」

謝金河指出:「1989年,東京日經指數漲到38957,日本的經濟總量6.6兆美元(約新台幣209兆),直逼美國的8.2兆美元(約新台幣260兆),那時中國的經濟總量才超過1兆美元(約新台幣31.6兆)。當時日本高唱日本第一,甚至一個日本可以買下四個美國,沒想到泡沫吹太大,從此進入失落時代。反觀中國快速奔馳,如今經濟總量19.243兆美元(約新台幣609兆),僅次於美國的26.712兆美元(約新台幣846兆),穩居世界第二,這也是王毅一再強調的:美國必須把中國當強國,必須與中國分權,這正是美中角力的一個關鍵因素。」

不過他接著說,隨著中國經濟出現疲軟,這次2023的APEC卻是全球重新定位中國的時刻,「很多專家都出現重新評價中國,像是《注定一戰:中美能否擺脫修昔底德陷阱?》(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?)的作者艾利森(Graham Allison)說世界面臨的不是中國的崛起,而是中國的衰落。洛克斐勒資本管理公司(Rockefeller Asset Management International)國際業務負責人夏爾馬(Ruchir Sharma)也說,中國正在發生歴史性的逆轉,世界經濟總量今年增8兆美元(約新台幣253兆),其中45%由美國貢獻,雙印,墨西哥,波蘭,巴西貢獻50%,中國沒有角色。」

謝金河表示:「美國企業研究院(AEI)高級研究員西瑟斯(Derek Scissors)說,中國錯失10年政策調整機會,經濟實力已被美國打敗,2033年以後恐停止成長;他也把兩國在『環球銀行金融電信協會』(SWIFT)及外匯存底的外匯占比做了比較,結論是雙方差距很大。這次習近平表示,中國在2027及2035年武統台灣的說法,沒有人和他討論過,在經濟下滑中,中國也正在調整過去『厲害我的國』的調性,似乎身段放軟!就像日本在1989年正要從盛世神壇走下來一般,中國的調整也進入重要時刻。30年河東,30年河西,又是歷史重要轉折的年代!」

