經濟衰退！全球重新定位中國 謝金河：又是歷史重要轉折年代

謝金河表示，今年APEC峰會，是全球重新定位中國的時刻。（資料照）

2023/11/27 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟衰退，大量外資撤出，引發各界熱議。財訊傳媒董事長謝金河直言，日前落幕的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，是全球重新定位中國的時刻，中國無奈調整過去「厲害我的國」的調性，似乎身段開始放軟。

謝金河25日在臉書發文表示，今年APEC峰會（11/11~11/17）由美國主辦，1989年首提出APEC倡議，1993年第一次領袖會議也是在美國召開，至今正好滿30年，「這30年間，世界發生了很大的變化，例如日本進入失落30年，中國則有如裝上渦輪引擎，進入快速奔馳的30年，不過未來又會是新的轉折時代。」

請繼續往下閱讀...

謝金河指出：「1989年，東京日經指數漲到38957，日本的經濟總量6.6兆美元（約新台幣209兆），直逼美國的8.2兆美元（約新台幣260兆），那時中國的經濟總量才超過1兆美元（約新台幣31.6兆）。當時日本高唱日本第一，甚至一個日本可以買下四個美國，沒想到泡沫吹太大，從此進入失落時代。反觀中國快速奔馳，如今經濟總量19.243兆美元（約新台幣609兆），僅次於美國的26.712兆美元（約新台幣846兆），穩居世界第二，這也是王毅一再強調的：美國必須把中國當強國，必須與中國分權，這正是美中角力的一個關鍵因素。」

不過他接著說，隨著中國經濟出現疲軟，這次2023的APEC卻是全球重新定位中國的時刻，「很多專家都出現重新評價中國，像是《注定一戰：中美能否擺脫修昔底德陷阱？》（Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap？）的作者艾利森（Graham Allison）說世界面臨的不是中國的崛起，而是中國的衰落。洛克斐勒資本管理公司（Rockefeller Asset Management International）國際業務負責人夏爾馬（Ruchir Sharma）也說，中國正在發生歴史性的逆轉，世界經濟總量今年增8兆美元（約新台幣253兆），其中45%由美國貢獻，雙印，墨西哥，波蘭，巴西貢獻50%，中國沒有角色。」

謝金河表示：「美國企業研究院（AEI）高級研究員西瑟斯（Derek Scissors）說，中國錯失10年政策調整機會，經濟實力已被美國打敗，2033年以後恐停止成長；他也把兩國在『環球銀行金融電信協會』（SWIFT）及外匯存底的外匯占比做了比較，結論是雙方差距很大。這次習近平表示，中國在2027及2035年武統台灣的說法，沒有人和他討論過，在經濟下滑中，中國也正在調整過去『厲害我的國』的調性，似乎身段放軟！就像日本在1989年正要從盛世神壇走下來一般，中國的調整也進入重要時刻。30年河東，30年河西，又是歷史重要轉折的年代！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法