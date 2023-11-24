傳俄羅斯女演員赴烏國東部勞軍 舞台上遇空襲喪生

2023/11/24 03:45

〔中央社〕俄羅斯女演員曼西赫（Polina Menshikh）所屬劇院表示，現年40歲的曼西赫日前赴烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）為俄軍表演時，在舞台上遭遇烏軍空擊而身亡。

路透社無法查證事件細節，但俄烏雙方都證實11月19日這塊俄軍占領區曾遭烏軍攻擊。

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俄國國家電視台引述一名俄軍調查人員的說法報導，頓內茨克州（Donetsk）庫馬喬沃村（Kumachovo）一處學校暨文化中心遭到「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）飛彈襲擊。烏克蘭稱這座村莊為庫馬喬韋（Kumachove），當地距離前線60公里。

這名調查人員說有一名平民死亡，但未提及官兵傷亡，也未提供更多關於這名平民的細節。俄羅斯國防部拒絕評論此事，也未提到有人因這起攻擊傷亡。

烏方指揮官則說，烏軍鎖定俄軍第810獨立海軍步兵旅，擊中一場俄軍頒獎典禮。烏軍指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）在社群媒體上貼文稱，共有25人死於這次空襲，超過100人受傷。

通訊軟體Telegram的親俄頻道上有未經查證的相關影片，片中可以看到事發當天，士兵正在觀賞曼西赫的吉他歌唱表演，結果唱到一半，一場爆炸突然撼動整棟建築物，還能聽到窗戶碎裂的聲音，接著燈光全黑，攝影機錄到有人在咒罵。

當天是俄羅斯的火箭兵和砲兵節。

烏軍指揮官布洛夫迪稱，這場攻擊是在「為128（山地突擊旅）報復」。烏克蘭陸軍第128山地突擊旅19名官兵3日在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線舉行的授勳儀式上，遭俄軍飛彈炸死。1121124

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