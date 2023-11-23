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管制假日遊客潮 威尼斯明年4月起徵收參觀費5歐元

威尼斯市府宣布，明年4月底開始會對假日來訪的遊客徵收5歐元費用。圖為威尼斯知名景點「嘆息橋」（Ponte dei Sospiri）。（法新社資料照）

威尼斯市府宣布，明年4月底開始會對假日來訪的遊客徵收5歐元費用。圖為威尼斯知名景點「嘆息橋」（Ponte dei Sospiri）。（法新社資料照）

2023/11/23 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕義大利威尼斯市政府今（23）日宣布，為了緩解春夏季節的假日遊客潮，明年4月底開始，將在假日實施訪客人數限制，以及對遊客徵收5歐元（約合新台幣172元）的參觀費用。

《路透》報導，上述規定措施將從明年4月25日開始實施，預計將持續至7月中旬，管制時間為大部分週末的上午8點30分至下午4點整，管制日共為期29天。

旅客行前必須先透過網路預定，並支付5歐元的參觀費用來獲取一個QR碼，這個QR碼在威尼斯市的特定入口處會被檢查，且在進出一些景點時，也需要這個QR碼。

此外要注意的是，未滿14歲的訪客雖然無須入場費，但還是得先上網預定。倘若有遊客違反規定被查獲，將被處以50（約合新台幣1723元）到310歐元（約合新台幣1萬674元）的罰鍰。

另外，威尼斯部分小島不適用這項新規定，例如以玻璃工藝聞名的穆拉諾島（Murano）。

威尼斯市議員祖殷（Michele Zuin）指出，部分人士不必付費或登記再入城，例如威尼斯市的居民、在威尼斯就業的人員、學生以及在威尼斯持有房地產者。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）說：「這是全世界首例，讓一座城市可接受預訂。」

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