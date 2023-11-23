超反差！正妹公務員上班時開色情直播 掀衣露乳、廁所18禁樣樣來

南韓一名女公務員在上班時間開起色情直播，辦公時對著鏡頭解鈕扣、露出酥胸挑逗觀眾。（圖翻攝自YTN_YT頻道）

2023/11/23 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕超反差！南韓今（23日）爆出有女公務員在上班時間開起色情直播，辦公時對著鏡頭解鈕扣、露出酥胸挑逗觀眾，有民眾看到直播後覺得不妥，向公家機關舉報，這件荒謬的事才被曝光。

根據韓媒《YTN》報導，南韓政府一名20多歲、相貌姣好且身材火辣的女性公務員，近日被民眾檢舉上班時間在一個海外直播平台進行直播，從曝光的影像畫面可以看到，該名女公務員在辦公時，不時對鏡頭做出挑逗動作，例如解鈕扣露乳溝、掀起上衣直接露出胸部，甚至還跑到廁所直接開始18禁內容。

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起初觀眾以為直播主是角色扮演公務員，但有眼尖網友發現直播主在處理的文件上，出現象徵大韓民國國徽的紅藍太極圖及部門人事組織圖，且脖子上也掛有公務員識別證，覺得不對勁的網友遂向南韓國民權益委員會所設《國民申聞鼓》檢舉。據悉，該名女公務員考上7級公務員後，被調派至中央政府部門任職，其所在的部門負責國土開發項目。

檢舉民眾表示，因為該名公務員直播的尺度非常大，他認為身為公務員做出這種事非常不妥且荒唐。而該公務員所屬的單位獲悉此事後，隨即展開調查，但因為無法證明她上班開直播是否為另一份收入，只能對她祭出停職3個月的懲處。

不僅如此，《YTN》本月初也揭露一名同樣是7級公務員的女子，在某直播平台當主播，不只18禁內容，該女子還會直接在鏡頭前喝酒、抽菸， 讓人完全聯想不到她其實是名公務人員。據稱，這名女子被其他同事發現後遭檢舉，且直播內容因為尺度太大，最後遭平台強制關閉。

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女公務員直播時，文件上有象徵大韓民國國徽的紅藍太極圖讓觀眾覺得不妥而向公家機關檢舉。（圖翻攝自YTN_YT頻道）

女公務員在上班時間開色情直播。（圖翻攝自YTN_YT頻道）

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