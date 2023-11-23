超反差！正妹公務員上班時開色情直播 掀衣露乳、廁所18禁樣樣來
2023/11/23 21:52
〔即時新聞／綜合報導〕超反差！南韓今（23日）爆出有女公務員在上班時間開起色情直播，辦公時對著鏡頭解鈕扣、露出酥胸挑逗觀眾，有民眾看到直播後覺得不妥，向公家機關舉報，這件荒謬的事才被曝光。
根據韓媒《YTN》報導，南韓政府一名20多歲、相貌姣好且身材火辣的女性公務員，近日被民眾檢舉上班時間在一個海外直播平台進行直播，從曝光的影像畫面可以看到，該名女公務員在辦公時，不時對鏡頭做出挑逗動作，例如解鈕扣露乳溝、掀起上衣直接露出胸部，甚至還跑到廁所直接開始18禁內容。
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起初觀眾以為直播主是角色扮演公務員，但有眼尖網友發現直播主在處理的文件上，出現象徵大韓民國國徽的紅藍太極圖及部門人事組織圖，且脖子上也掛有公務員識別證，覺得不對勁的網友遂向南韓國民權益委員會所設《國民申聞鼓》檢舉。據悉，該名女公務員考上7級公務員後，被調派至中央政府部門任職，其所在的部門負責國土開發項目。
檢舉民眾表示，因為該名公務員直播的尺度非常大，他認為身為公務員做出這種事非常不妥且荒唐。而該公務員所屬的單位獲悉此事後，隨即展開調查，但因為無法證明她上班開直播是否為另一份收入，只能對她祭出停職3個月的懲處。
不僅如此，《YTN》本月初也揭露一名同樣是7級公務員的女子，在某直播平台當主播，不只18禁內容，該女子還會直接在鏡頭前喝酒、抽菸， 讓人完全聯想不到她其實是名公務人員。據稱，這名女子被其他同事發現後遭檢舉，且直播內容因為尺度太大，最後遭平台強制關閉。