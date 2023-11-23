南韓明星國腳堅稱沒偷拍 被害人律師公開對話紀錄打臉

南韓國腳黃義助被爆出偷拍性愛片，近日在韓國社會鬧得沸沸揚揚。（圖翻攝自南韓足球協會）

2023/11/23 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國家男子足球隊31歲球星黃義助（황의조）先前被爆劈腿多女、私生活混亂，甚至有性愛片外流瘋傳，起初黃義助宣稱都有徵得女方同意拍攝，但警方調查後發現存在「未經同意拍攝」的情況，有傳聞指被害人是一名目前已婚的知名女主播。被害人的律師今天（23日）公開黃義助與被害人的對話紀錄，打臉黃義助直至今日堅稱沒有偷拍的辯詞。

根據《朝鮮日報》報導，南韓足球明星黃義助今年6月，被一名自稱「黃義助前女友」的女網友爆料劈腿多人、私生活混亂，還公開黃義助和其他女生拍的性愛影片，引發韓國社會輿論譁然。醜聞曝光後，黃義助坦承私密影片男主角是他，女方都有同意拍攝，但有一名受害者向警方表示，從沒同意過黃義助拍攝影片，近日也委請律師向黃義助提告。據悉，該名受害者是「活躍在演藝圈的公眾人物」，是黃義助前女友，目前已經結婚。

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時至今日，黃義助仍堅稱自己沒有偷拍，近日他還聲稱自己都會將手機放在容易看到的地方拍攝，且事後還會跟女方一起觀看影片，暗指女方如果不願意被拍攝，應該當下就能拒絕。對此，受害者的律師李恩儀（이은의）今天上午召開記者會，公開被害人與黃義助的聊天記錄，反駁黃義助辯稱女方同意拍攝的說法。

對話紀錄中可以看到，被害人質問黃義助「我明明讓你刪了！為什麼還在那裡？」、「我明明跟你說過我不喜歡這樣！」、「你應該承認自己犯法！」、「你如果處理的好，我其實不想採取法律行動」；黃義助則向被害人道歉，「我真的很抱歉」、「我正努力避免造成任何損失」、「我拍的時候不知道會發生這種事⋯⋯」。李恩儀直言，從對話中就可以得知，女方對於被拍攝非常不樂意，並要求過黃義助刪除影片，且黃義助私下被受害者質問此事時也沒有否認。

另外，針對6月性愛片外流一事，警方調查後發現黃義助的親嫂嫂涉有重嫌，有傳聞更稱2人曾發生過不倫，本月16日警方將其逮捕，並於昨天（22日）依散布淫穢影片、威脅恐嚇等罪名移送檢方。對此，黃義助今天透過律師發聲明否認與嫂嫂有過不倫一事，還說相信嫂嫂不會陷害自己。

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