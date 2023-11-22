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氣溫超過35度踢足球！ 阿根廷14歲少年5分鐘突倒地身亡

阿根廷14歲少年在進行足球比賽時，上場5分鐘就突然昏倒，在抵達醫院時已經身亡。（翻攝自X）

阿根廷14歲少年在進行足球比賽時，上場5分鐘就突然昏倒，在抵達醫院時已經身亡。（翻攝自X）

2023/11/22 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一名14歲少年，日前在耶爾瓦布埃納縣（Yerba Buena）進行足球比賽時，上場奔跑不到5分鐘就突然倒地，當下少年被緊急送往醫院救治，但在到達醫院時，就已經身亡，目前確切死因仍持續調查當中。

綜合外媒報導，阿根廷青年足球隊一名14歲少年奧古斯丁（Agustin Lazarte），於18日上午11時15分在阿根廷圖庫曼省（Yerba Buena）的耶爾瓦布埃納縣（Yerbas Buenas），與圖庫曼聖馬丁競技俱樂部（Club Atletico San Martin）展開足球比賽，不料，奧古斯丁上半場比賽開始不到5分鐘，就在奔跑時突然倒地不起。

由於現場沒有醫療人員能進行急救，所以奧古斯丁被送往最近的醫院，但在到達醫院時就已經身亡，目前死因仍待調查當中。

事後，有家長隊比賽的安排提出抗議，當時比賽時的氣溫非常高，超過了攝氏35度，認為足球賽就應該在天氣比較不炎熱的時段舉行，對此，聖馬丁競技俱樂部也發文表達哀悼「對阿根廷青年隊一名球員的去世深感遺憾，這名球員當時正在參與圖庫曼足球聯賽閉幕式的第7日比賽，在這個困難和痛苦的時刻，我們陪伴您的全家和親人」，並已暫停相關比賽直至11月20日。

為了減少這類事件發生，西班牙的足球協會（AFE）和足球聯合會（RFEF）達成協議，會在聯賽之前將所有足球場安裝除顫器，且所有運動員、教練和聯邦裁判也必須定期接受體檢，以盡量減少運動訓練過程中的風險。

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