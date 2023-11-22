不滿北京高壓統治 中國女網紅在YT宣布全家已逃往美國

日前1名經常片針砭時政的中國女網紅「大麗出奇蹟」，在YouTube頻道上宣布，她和全家人已「走線」來到美國。（擷取自網路）

2023/11/22 11:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共進行恐怖的高壓統治，限縮人民各種自由，加上近年來中國經濟每況愈下，越來越多中國人選擇出走。日前1名經常片針砭時政的中國女網紅「大麗出奇蹟」（簡稱大麗），在YouTube頻道上宣布，她和全家人已「走線」來到美國，並說比起叢林的艱險，比起在路上遇到的黑警黑幫，她更害怕中共。

自今年7月以來就停止更新中國短影音平台「嗶哩嗶哩」、「抖音」、「快手」帳號內容的大麗，18日突然在其Youtube帳號發布1段名為「人生新篇章」的影片，宣布全家已經抵達美國，21日她又發布1段名為「感恩」的影片。

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大麗在「人生新篇章」的影片中宣布，自己和丈夫、女兒剛剛用最艱難最艱險的方式抵達美國，她現在一無所有，2023年38歲將開始人生新的起點，希望自己將來能成為一個「能把人做明白」的普通人。

大麗說，一路上非常地艱難，尤其還帶著孩子，但是她沒有辦法，走線偷渡到美國是她當時唯一能夠選擇的方式；自己並不勇敢，只是1個普通中年婦女，之所以選擇離開自己熟悉、熱愛的家，是因為太害怕了，因為恐懼才變得勇敢。她從今年6、7月就不太更新影片了，是因為受到中共當局的威脅。

大麗表示，比起走線路上叢林的艱險，比起路上遇到的黑警黑幫，她更害怕隨時可能都會有幾個壯漢突然闖進我家，強行把我帶走，她更恐懼「會有人拿我的軟肋來威脅我」。

大麗指出，女兒曾在路上說，「我希望抓你的那些壞叔叔們都死掉，因為如果不是他們，我們就不用在濕泥巴地裡睡覺，我們就不用坐那麽恐怖的船，爸爸也不會丟掉工作」。大麗回答女兒說，「那些人靈魂早就已經死掉了，他們搞垮1個家庭，真的就像踩死1隻螞蟻」。

大麗表示，她不推薦任何人選擇和她同樣的方式到美國，而是透過更安全的方式到達自己的理想之城，因為這條路上真的會死人的，自己之所以選擇這條路，是因為當時自己真的沒有時間再等。

在這段影片下方，有超過100名網友留言，紛紛祝賀大麗重獲新生，並祝福她們全家在美國一切順利。；也有網友說，「歡迎來到美國，我也是受夠了國內亂七八糟，4月份來了美國！ 」；還有網友讚揚大麗是個「有良知敢發聲的中國人」。

大麗在「嗶哩嗶哩」、「抖音」、「快手」帳號發表的影片，通常和所謂的「愛國大V」針鋒相對，她在影片中常常痛斥中共專家和小粉紅。今年7月起，她在上述平台的帳號突然開始停止更新，從8月至今，僅在Youtube零星發表過幾段影片，令人懷疑可能受到中共的威脅。

近年來，中共為了維持社會穩定，開始整肅自媒體和箝制言論。今年5月，綽號「國罵哥」、「天哥」的河南網紅陳少天，因為批評中國防疫政策而入獄，在刑滿出獄後決定「走線」並成功抵達美國。

根據美國海關和邊境保護局（CBP）統計，截至9月底的2023年度，CBP執法人員在美國和墨西哥邊境，逮捕了24048名中國公民，為2022年度的1970人的逾12倍，更為2021年度323人的逾70倍。

「走線」是中國社群平台在武漢肺炎疫情之後出現的新名詞，意指許多中國人為了逃離中共嚴格的防控措施和種種不自由，選擇走上了這條本由南美洲偷渡客和難民走出來的路線，從南美厄瓜多爾開始，穿越哥倫比亞﹑巴拿馬﹑危地馬拉﹑墨西哥等國，再進入美國申請庇護。

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