保護衛士：中國建立全球領事「自願者網絡」 長臂管轄跨境鎮壓

「保護衛士」揭露中國駐各國使領館在全球建立「領事志願者」機制，與中共統戰部合作，蒐集目標對象的訊息，繼而操控海外團體和打壓異議人士。示意圖。（美聯社檔案照）

2023/11/22 06:09

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼揭發中國政府在海外設立非法警察局後，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），21日再發表調查報告，揭露中國駐各國的使領館在全球建立「領事志願者」機制，與中共統戰部合作，蒐集目標對象的相關訊息，繼而操控海外團體和打壓異議人士。

保護衛士在這篇題為《中國領事的志願者》報告中，揭露中國大使館和領事館在過去至少10年間，在各國籌組領事志願者網絡，卻未向地主國申報。報告指出，該領事志願者網絡透過中共統戰部的組織和個人進行運作，中國國務院僑務辦公室（OCAO）也參與其中。

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表面上看來，領事志願者在中國駐外使領館指導下，從事行政性質的活動，包括處理和協助領事保護事件、向海外公民傳達風險警告、協助更換護照等，但在活動過程中，他們有能力獲取不同目標對象的個人訊息，包括個人資料、家庭地址和聯絡資訊等。

報告指出，這些訊息可能被用來破壞或操縱海外團體，變成威脅持不同政見者的手段。中國大使館還可能據此脅迫海外居民遵守黨的指令，在社區充當線民或被脅迫返回中國等。

自由亞洲電台（RFA）報導，中國招募領事志願者的作法並非始自今日。據新華社報導，中國駐比利時大使館於2013年首次建立領事聯絡志願者機制，2017年比利時華僑華人協會成立儀式上正式建立。2018年1月，中國駐比利時大使館舉辦培訓暨表彰大會，有70多名由比利時華僑華人、中資企業人員和中國留學生組成的領事志願者參加。

在歐洲，包括瑞典、義大利、西班牙、希臘、葡萄牙、法國、捷克等國，都有相同的領事志願者網絡，這類網絡也遍佈土耳其、智利、日本等其他國家。該網絡的部署不僅是由中國駐外使領館推動，也包括中國各地的外事工作委員會辦公室（外辦）。

保護衛士建議，民主國家應該對領事志願者網絡的機構和個人進行審查，官員和利益攸關者也不要參加中共統戰相關組織或個人主辦的活動，以免使其合法化。

非政府組織「中國人權」執行主任周鋒鎖向RFA表示，中國國家主席習近平日前訪問舊金山，參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時，中國僑團、留學生等悉數出動，甚至對抗議者使用暴力，不排除組織者中就有「領事志願者」，呼籲國際社會應該正視中共利用這類手段，實施「長臂管轄」，延伸威權統治。

「保護衛士」調查揭露中國駐各國使領館在全球建立「領事志願者」機制，與中共統戰部合作，蒐集目標對象的訊息，繼而操控海外團體和打壓異議人士。（取自保護衛士網站）

「保護衛士」調查揭露中國駐各國使領館在全球建立「領事志願者」機制，與中共統戰部合作，蒐集目標對象的訊息，繼而操控海外團體和打壓異議人士。（取自保護衛士網站）

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