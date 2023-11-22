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選舉平手怎麼辦？美北卡羅萊納州市長「丟硬幣」決勝

美國北卡羅萊納州門羅市長選舉，有2位候選人票數同樣是970票，最後根據州法以隨機方式決定勝者─拋硬幣。 （彭博）

美國北卡羅萊納州門羅市長選舉，有2位候選人票數同樣是970票，最後根據州法以隨機方式決定勝者─拋硬幣。 （彭博）

2023/11/22 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州門羅市的官員上週五統計完市長選舉的票數後，有2位候選人的票數同樣最高票970票，最後根據州法以隨機方式決定勝者─拋硬幣。

《華盛頓郵報》報導，門羅市在11月7日舉行市長選舉投票，開票後，退休警官亞納切克（Bob Yanacsek）以1票領先另一名候選人伯恩斯（Robert Burns），但選務人員仍在計算郵寄選票等，候選人被告知，最終票數將在上週五出爐。

伯恩斯說，在結果出爐前，官員曾向他解釋，如果是平局，將通過隨機方式決定贏家，他還以為是開玩笑。這項州法適用於投票數未超過5000票，而3.5萬人口的門羅，只有3551人投票選舉市長。

2名候選人上週五獲知最終計票結果後，放棄重新計票，選擇以隨機方式決定贏家。最後選務人員拿出一枚硬幣打破平局，這枚硬幣被拋向空中後落到桌子上，又彈到地毯上，在房間滾了幾公尺後，停在一個咖啡杯旁。

選擇硬幣反面的伯恩斯當下高舉雙手，在親友歡呼中成為贏家，未來2年將擔任門羅市長。伯恩斯週一說，硬幣落地滾動時間感覺像是「史上最長」。

選舉官員賈庫明（Kristin Jacumin）說，她考慮過從帽子抽出一個名字或抽吸管方式決定贏家，但最後認為拋硬幣是最有效和透明的選擇。

這並不是美國第一次透過拋硬幣來決定選舉結果，愛達荷州和肯塔基州已有前例，還有選舉官員透過擲骰子或從膠捲盒中取出一個名字來決定贏家。

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