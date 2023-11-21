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尹錫悅訪英 兩國協議提升為「全球戰略夥伴關係」

南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希搭乘空軍一號專機，20日抵達倫敦史坦斯特機場，展開訪英行程。（法新社）

南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希搭乘空軍一號專機，20日抵達倫敦史坦斯特機場，展開訪英行程。（法新社）

2023/11/21 17:51

〔記者陳成良／台北報導〕南韓總統尹錫悅夫婦於首爾機場搭乘空軍一號專機，當地時間20日抵達倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airpor），展開為期7天5夜的英、法兩國出訪行程。據韓聯社報導，南韓和英國將簽署一份提升兩國關係水準的協議，將兩國關係提升為「全球戰略夥伴關係」。

報導中引述南韓總統辦公室消息稱，「南韓總統尹錫悅在倫敦對英國進行國是訪問期間，兩國關係將提升為全球戰略夥伴關係」。

據悉，這項協議將是尹錫悅和英國首相蘇納克在本週雙邊會晤上簽署的協議之一部分。

尹錫悅夫婦將從當地時間20至23日，在英國展開為期4天3夜的國是訪問行程。為了慶祝英韓建交140年（1883年10月，大英帝國與朝鮮簽下通商條約），英王查爾斯三世邀請尹錫悅夫婦前往英國進行國是訪問，尹錫悅是繼盧武鉉、朴槿惠之後，第三位前往英國國是訪問的南韓總統。

此前消息傳出，美國眾議院提議擴充情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員，要從5個英語世界的民主政體美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭，擴大納入南韓、日本、印度和德國。其中傳統上和美國為軍事盟友，以及因朝鮮半島去核議題和中國合作關係密切的南韓尤其受到關注。

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