蘇富比將拍賣6件「梅西世足戰袍」 整套估逾3.1億元

〔即時新聞/綜合報導〕阿根廷球星梅西(Lionel Messi)在去年卡達世界盃足球賽,率領阿根廷打敗法國奪下冠軍,不僅收下隊史第3座冠軍,梅西更圓夢舉起大力神盃,讓生涯不再留有遺憾。蘇富比(Sotheby's)宣布 ,近日將拍賣梅西在世足賽所穿的6件球衣,估價逾1000萬美元(約新台幣3.1億元),有望刷新拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。

綜合外媒報導,現年36歲的阿根廷傳奇球星梅西,在2022卡達世足賽不僅帶領阿根廷隊成功擊敗衛冕冠軍的法國隊,同時也創下世足賽歷史上,第一位在小組賽、16強賽、8強賽、4強賽、半決賽、決賽中都有進球的球員。不僅如此,梅西還在今年獲得第8座足壇個人最高榮譽的「金球獎」,持續改寫生涯傲人紀錄。

對此,創始於英國倫敦、總部位於美國紐約的拍賣行蘇富比(Sotheby's)近日就宣布,將在11月30日至12月14日的拍賣會上,公開拍賣梅西在出戰卡達世足賽時,穿在身上、原汁原味的6件藍白相間球衣。蘇富比負責街頭服飾與現代收藏品的主管瓦赫特(Brahm Wachter)表示,這次的拍賣將會是「拍賣史上最具紀念意義的時刻」。

瓦赫特指出,2022年卡達世足賽是體育史上最偉大的賽事之一,「與梅西的英勇有著內在的聯繫,鞏固他身為有史以來最偉大球員的地位。蘇富比很榮幸能夠向大眾展示這些無價的收藏品,這些收藏品體現、並重新定義在足球領域上有著卓越貢獻球員的絕世風華。」

報導指出,梅西的這些球衣拍賣價格預估將超過800萬英鎊(約新台幣3億元),有望超越阿根廷已故傳奇球星「上帝之手」馬拉度納(Diego Maradona),其球衣在2022年拍出930萬美元(約新台幣2.9億元)的歷史紀錄。

蘇富比拍賣行表示,拍賣後所獲得的部分收益,將會捐給UNICAS計畫,該項目西班牙SJD巴塞隆納兒童醫院主導,同時獲得梅西慈善基金會的支持,這項計畫包括為罹患癌症等罕見疾病得兒童提供醫療服務。

