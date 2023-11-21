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蘇富比將拍賣6件「梅西世足戰袍」 整套估逾3.1億元

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在去年卡達世界盃足球賽，率領阿根廷打敗法國奪下冠軍，不僅收下隊史第3座冠軍，梅西更圓夢願舉起大力神盃，讓生涯不再留有遺憾。（路透資料照）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在去年卡達世界盃足球賽，率領阿根廷打敗法國奪下冠軍，不僅收下隊史第3座冠軍，梅西更圓夢願舉起大力神盃，讓生涯不再留有遺憾。（路透資料照）

2023/11/21 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在去年卡達世界盃足球賽，率領阿根廷打敗法國奪下冠軍，不僅收下隊史第3座冠軍，梅西更圓夢舉起大力神盃，讓生涯不再留有遺憾。蘇富比（Sotheby's）宣布 ，近日將拍賣梅西在世足賽所穿的6件球衣，估價逾1000萬美元（約新台幣3.1億元），有望刷新拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。

綜合外媒報導，現年36歲的阿根廷傳奇球星梅西，在2022卡達世足賽不僅帶領阿根廷隊成功擊敗衛冕冠軍的法國隊，同時也創下世足賽歷史上，第一位在小組賽、16強賽、8強賽、4強賽、半決賽、決賽中都有進球的球員。不僅如此，梅西還在今年獲得第8座足壇個人最高榮譽的「金球獎」，持續改寫生涯傲人紀錄。

對此，創始於英國倫敦、總部位於美國紐約的拍賣行蘇富比（Sotheby's）近日就宣布，將在11月30日至12月14日的拍賣會上，公開拍賣梅西在出戰卡達世足賽時，穿在身上、原汁原味的6件藍白相間球衣。蘇富比負責街頭服飾與現代收藏品的主管瓦赫特（Brahm Wachter）表示，這次的拍賣將會是「拍賣史上最具紀念意義的時刻」。

瓦赫特指出，2022年卡達世足賽是體育史上最偉大的賽事之一，「與梅西的英勇有著內在的聯繫，鞏固他身為有史以來最偉大球員的地位。蘇富比很榮幸能夠向大眾展示這些無價的收藏品，這些收藏品體現、並重新定義在足球領域上有著卓越貢獻球員的絕世風華。」

報導指出，梅西的這些球衣拍賣價格預估將超過800萬英鎊（約新台幣3億元），有望超越阿根廷已故傳奇球星「上帝之手」馬拉度納（Diego Maradona），其球衣在2022年拍出930萬美元（約新台幣2.9億元）的歷史紀錄。

蘇富比拍賣行表示，拍賣後所獲得的部分收益，將會捐給UNICAS計畫，該項目西班牙SJD巴塞隆納兒童醫院主導，同時獲得梅西慈善基金會的支持，這項計畫包括為罹患癌症等罕見疾病得兒童提供醫療服務。

蘇富比（Sotheby's）宣布，近日將拍賣梅西在世足賽所穿的6件球衣，估價逾1000萬美元（約新台幣3.1億元），有望刷新拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。（法新社）

蘇富比（Sotheby's）宣布，近日將拍賣梅西在世足賽所穿的6件球衣，估價逾1000萬美元（約新台幣3.1億元），有望刷新拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。（法新社）

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