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遭匈國總理巨幅廣告抹黑 歐盟主席「眼睛都不眨一下」

匈牙利青年民主黨20日在路邊巨幅看板，張貼了誹謗歐盟執委會主席馮德萊恩的廣告。（路透）

匈牙利青年民主黨20日在路邊巨幅看板，張貼了誹謗歐盟執委會主席馮德萊恩的廣告。（路透）

2023/11/21 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利執政黨「青年民主黨」（Fidesz）20日在該國路邊巨幅看板，張貼了誹謗歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的廣告。該黨過去就曾對前任歐盟執委會主席發動相同「抹黑」戰術，並激怒了歐盟總部。

據《路透》報導，數個廣告看板連夜被設置，試圖影響明年6月舉行的歐洲議會選舉。廣告看板中，馮德萊恩和美國投資人亞歷山大（Alexander Soros）並肩，一旁附上標題「讓我們拒絕跟著他們的節奏起舞」。亞歷山大是匈牙利出生的知名投資人索羅斯（George Soros）之子。

索羅斯長期以來一直是疑歐派青年民主黨的敵對目標。青年民主黨由匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領軍，部分反對者認為，索羅斯因其猶太裔身分，淪為該黨宣傳反猶太主義的箭靶。青年民主黨強烈否認此一指控。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）表示，廣告看板並沒有讓馮德萊恩感到困擾，「我把看板照片給主席看了，她連眼睛都沒眨一下，非常泰然自若。我們知道這不是第一次，也可能不是最後一次。但我們有工作要做，我們有危機要處理，我們有政策要實施」。

2019年，時任歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）就曾與索羅斯一起出現在類似的廣告看板中，當時受到歐盟的嚴厲譴責。事件因歐洲議會最大黨團、中右翼歐洲人民黨（EPP）威脅驅逐青年民主黨，看板才遭拆除。2021年，青年民主黨宣布退出歐洲人民黨。

匈牙利奧班政府因青年民主黨政策，而被布魯塞爾凍結資金，總額達數十億歐元。奧班18日才表示，匈牙利「必須對布魯塞爾現階段建立的歐洲模式說不」。

於12月中旬舉行的歐盟峰會中，匈牙利將成為主要焦點，因該國持同情俄羅斯立場，並不斷質疑烏克蘭加入歐盟的計劃。

奧班17日針對歐盟是否應該向烏克蘭提供更多金援，或授予其成員國資格，實施了全國民調。

青年民主黨20日張貼的廣告看板，在匈牙利首都布達佩斯隨處可見。（路透）

青年民主黨20日張貼的廣告看板，在匈牙利首都布達佩斯隨處可見。（路透）

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