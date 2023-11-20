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寫世界紀錄！烏克蘭狙擊手擊中3.8公里外俄兵

烏克蘭國家安全局的狙擊手，使用名為Volodar Obriyu又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍，打破最遠狙殺紀錄。（翻攝自X）

烏克蘭國家安全局的狙擊手，使用名為Volodar Obriyu又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍，打破最遠狙殺紀錄。（翻攝自X）

2023/11/20 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）的狙擊手，日前使用名為「Volodar Obriyu」又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍，從2.36英里外（約3.8公里）擊倒一名俄羅斯士兵，創下新的狙擊距離世界紀錄。

綜合媒體報導，日前烏克蘭安全部門（SBU）的一名狙擊手在3.8公里處擊中一名俄羅斯士兵，狙擊距離打破世界紀錄，在此之前，最遠狙擊距離是由加拿大第2聯合特戰部隊於2017年在伊拉克，以TAC-50狙擊步槍在3540公尺的距離擊中一名伊斯蘭國（IS）戰士，亦創出當時最遠狙擊距離的世界紀錄。

而烏克蘭安全部門（SBU）表示，「狙擊手正在改寫全球狙擊手規則，展示出無與倫比的遠距離有效作戰能力。」

據了解，烏克蘭安全部門特工使用的是，烏克蘭本土步槍「Volodar Obriyu」又被稱作為地平線之王，該槍的特別之處在於是使用12.7毫米機槍子彈的彈頭，裝設到14.5毫米子彈的彈殼裡，所以子彈初速高達每秒1050米。

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