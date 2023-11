寫世界紀錄！烏克蘭狙擊手擊中3.8公里外俄兵

2023/11/20 22:49

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭國家安全局(SBU)的狙擊手,日前使用名為「Volodar Obriyu」又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍,從2.36英里外(約3.8公里)擊倒一名俄羅斯士兵,創下新的狙擊距離世界紀錄。

綜合媒體報導,日前烏克蘭安全部門(SBU)的一名狙擊手在3.8公里處擊中一名俄羅斯士兵,狙擊距離打破世界紀錄,在此之前,最遠狙擊距離是由加拿大第2聯合特戰部隊於2017年在伊拉克,以TAC-50狙擊步槍在3540公尺的距離擊中一名伊斯蘭國(IS)戰士,亦創出當時最遠狙擊距離的世界紀錄。

而烏克蘭安全部門(SBU)表示,「狙擊手正在改寫全球狙擊手規則,展示出無與倫比的遠距離有效作戰能力。」

據了解,烏克蘭安全部門特工使用的是,烏克蘭本土步槍「Volodar Obriyu」又被稱作為地平線之王,該槍的特別之處在於是使用12.7毫米機槍子彈的彈頭,裝設到14.5毫米子彈的彈殼裡,所以子彈初速高達每秒1050米。

