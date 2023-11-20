觸角隨太陽移動 神奇海葵化身「向日葵」

溝迎風海葵（Anemonia sulcata），可能是已知第一種「向日性」動物。（取自維基百科公領域 CC BY 2.0）

2023/11/20 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕向日葵的花會朝著太陽的方向轉動，所以它們才叫做向日葵；這種行為被稱為「向日性」（heliotropism）。如今科學家發現，植物不是唯一具「向日性」的生物，能行光合作用的海葵，其觸角也會像向日葵朝著太陽的方向移動。

英國《新科學家》（New Scientist）上週報導，英國普利茅斯海洋生物協會科學家展開的一項新研究顯示，溝迎風海葵（學名：Anemonia sulcata）可能是已知第一種「向日性」動物，牠們的觸角會跟著太陽的方向移動。相關研究發表在生物學開放獲取預印本平台「bioRxiv」。

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研究人員表示，溝迎風海葵的身體組織中有共生藻類，這些藻類利用光合作用為動物「伴侶」提供食物。研究團隊注意到，在研究所水族館裡的溝迎風海葵，會把觸角指向從附近窗戶射進來的太陽光。當窗簾關上時，海葵的觸角迅速陷入混亂。窗簾一打開，這些觸角在幾分鐘內又開始跟隨太陽。在實驗室環境下，科學家使用緩慢移動的光源進行實驗，海葵的行為也如出一轍。

對海葵進行的進一步實驗表明，就像追蹤太陽的植物一樣，海葵的運動主要受太陽光中藍光波長的影響。當研究小組漂白海葵，去除牠的藻類「伴侶」時，「向日」行為完全消失了。

研究人員認為，藻類在光合作用過程中會產生活性超高的氧基化學物質，這些化合物會在海葵組織內積累，這可能是陽光觸發動物觸角移動的一種方式。

研究團隊指出，其他海葵、水母等動物也表現出「向日性」，會將移動身體靠近光源，但溝迎風海葵是已知第一個表現出固定追蹤太陽行為的動物，但可能不是唯一一種具有這種能力的動物，「向日性」很可能普遍存在於光合作用共生生物，在其他海葵物種進行類似的實驗，有望揭示更多動物的「向日」行為。

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