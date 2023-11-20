美國前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023/11/20 05:30

〔中央社〕美聯社報導，美國前總統卡特夫人羅莎琳已經去世，享耆壽96歲。羅莎琳是只當一任總統的卡特在任時，以及卸任後一起投身全球人道主義工作40年期間的最緊密顧問。

報導指出，卡特中心（Carter Center）表示，罹患失智症的羅莎琳（Rosalynn Carter）數月以來健康情況持續惡化，於今天辭世。

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卡特（Jimmy Carter）、羅莎琳結縭逾77年，成就兩人所稱的「全面夥伴關係」。有別於之前的諸多第一夫人，她會出席內閣會議，並且針對爭議議題侃侃而談，還代表卡特進行外訪。卡特幕僚有時私底下叫她「共同總統」（co-president）。

卡特於1977年至1981年入主白宮期間曾對幕僚說：「羅莎琳是我最好的朋友…我的完美延伸，或許是我生命當中最具影響力的人。」

極其忠誠、富有同情心，而且在政治上精明幹練的羅莎琳以做為一位行動主義第一夫人為豪，沒有人懷疑她有垂簾聽政的影響力。

卡特中心今年9月24日曾在社群網站X貼文說，卡特與羅莎琳當天在喬治亞州平原鎮（Plains）的花生節（Plains Peanut Festival）意外現身，讓現場民眾驚喜不已。轉發的影片中可以看到這對夫婦乘坐一輛黑色休旅車出席活動。

卡特中心當時分享在場民眾拍攝的影片說：「卡特夫婦在平原鎮花生節享受了美好一天！而再一週他（卡特）就99歲了。」

民主黨籍的卡特於1960和70年代擔任喬治亞州參議員和州長，1976年當選總統。他於1980年競選連任時，不敵共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan）。

然而，隨著卡特和羅莎琳致力於全球人權、民主和健康議題，他的聲望越發崇隆而且廣獲肯定，同時他也仍保持著極其謙虛的公眾形象。1121120

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