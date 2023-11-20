美田納西州連環槍擊案5女中彈「4死1重傷」 槍手舉槍自盡

52歲的小克里斯蒂安18日在曼菲斯市槍殺4名女性後逃逸，待警方找到他時已自盡。（圖取自X平台@MEM_PoliceDept）

2023/11/20 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州（Tennessee）曼非斯市（Memphis）近日發生一連串槍擊案，造成4名女性身亡，當地警方19日凌晨找到槍手，但槍手已自戕，明顯失去生命跡象。

綜合美媒報導，18日晚間9點20分（台灣時間19日上午10點20分）左右，曼非斯警方接獲通報，指霍華德大道（Howard Drive）一名婦女當街遭槍殺，調查後發現與另外2起同日發生的槍擊事件有關，兇手為同一人，是死者的親屬、52歲的小克里斯蒂安（Mavis Christian Jr.）。

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除了霍華德大道上1女身亡，另外在菲爾德拉克大道（Fieldlark Drive）有一名婦女和一名13歲女孩遭槍殺、另有一名15歲女孩重傷；距離菲爾德拉克大道約21公里的沃靈頓路（Warrington Road）也發現一名婦女中槍身亡。警方表示，初步資訊表明，這可能是一起家暴引發的槍擊事件，兇手小克里斯蒂安犯後駕駛一輛白色雪佛蘭邁銳寶（Malibu）轎車逃逸。

得知兇手身分後，曼非斯警方隨即與州政府、聯邦機構合作對小克里斯蒂安發布通緝，很快於19日3點30分（台灣時間19日下午4點30分）左右發現小克里斯蒂安駕駛的轎車，但也在車內發現舉槍自盡的小克里斯蒂安，警方當場宣布槍手身亡。目前還不清楚槍手的犯案動機，以及其與死者的親屬關係為何。

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