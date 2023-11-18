做空特斯拉資產縮水97.5％ 空頭傳奇查諾斯關閉38年基金

空頭傳奇查諾斯關閉成立38年的基金。（彭博）

2023/11/18 23:32

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街最知名的空頭開始冬眠了！以看空能源公司安隆（Enron）與特斯拉聞名的空頭傳奇查諾斯（Jim Chanos）關閉其成立38年的避險基金，並計畫今年底前返還投資人大部分的現金。

查諾斯17日致函客戶說，「眾所周知，多頭或空頭的股票業務模式已面臨壓力，對基本面選股的興趣已減弱；雖然我一如既往地對研究和投資充滿熱情，但我覺得有必要以不同的方式追求這些熱情」。

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現年65歲的查諾斯1985年成立查諾斯公司（Chanos & Co），他將繼續經營該公司，但專注於為特定客戶從事諮詢與研究工作，以及利用單獨管理的帳戶，為特定客戶管理資金。

查諾斯的基金是第一批注意到安隆出問題的投資人，他協助揭露安隆大規模的詐欺行為，使安隆股票從2000年每股平均79.14美元，一路崩跌至2001年12月聲請破產之時，當時安隆股價已重挫至60美分。

不過他看空馬斯克的特斯拉逾5年，導致他的基金嚴重虧損。今年以來，其避險基金下跌4%，公司資產從2008年的80億美元（2540億台幣）縮減至目前不到2億美元（64億台幣），亦即縮水97.5%。

特斯拉自2015年以來，股價飆漲逾1500%。查諾斯質疑特斯拉的商業模式與估值，2020年他說，特斯拉的季度獲利主要來自出售碳權，而非出售汽車。

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