「星艦」與推進器雙雙爆炸 SpaceX：稱得上試飛成功！
首次上稿 11/18 23:52
更新時間 11/19 06:00
〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）新一代太空飛行器「星艦」（Starship）於台灣時間18日晚間9點進行第2度試飛，儘管成績明顯進步，但星艦還是沒有進入預定飛行軌道、被迫自毀，外媒認定試飛「失敗」，SpaceX卻表示，對他們來說，其實稱得上是「成功」。
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美國有線電視新聞網（CNN）在報導中指出，SpaceX並沒有完成這次任務的整個流程，且星艦本體與超級重型推進器（Super Heavy booster）都在海洋上空爆炸了，因此認為試飛「失敗」。
不過CNN表示，SpaceX這次試飛還是有一些進展，不僅成績遠超過4月份的首次試飛，還達成了一項里程碑，在飛行時間約2分半鐘時，成功使用「熱分節」（hot staging，暫譯）的新方法，啟動星艦本體的引擎，並與超級重型推進器分離；不過超級重型推進器在此階段後失去控制，不久後即在墨西哥灣上空爆炸。
SpaceX先前指出，若是星艦能做到「熱分節」，那任務就算成功。
與推進器道別的星艦仍正常行駛，升空後大約8分鐘後，歡呼聲在SpaceX的任務控制中心此起彼落，當時星艦的引擎燃燒階段即將結束，正在飛往地球軌道，然而僅僅1分鐘後，SpaceX就表示，「收不到星艦的視訊訊號」，而到了第11分半鐘，SpaceX也確認收不到資料，暗示著事情沒有照計畫發展。
主持SpaceX直播節目的工程師因斯普魯克（John Insprucker）後來證實，為了避免
偏離航線，SpaceX被迫觸發了星艦的自毀裝置「飛行中止系統」（flight termination system）。
不過SpaceX強調，從他們的角度來看，這一次試飛仍稱得上是「成功」。SpaceX品管工程師泰斯（Kate Tice）說：「我們拿到了很多資料，這有助於我們改善下一次的試飛。」
Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!— SpaceX （@SpaceX） November 18, 2023
Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi