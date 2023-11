「星艦」與推進器雙雙爆炸 SpaceX：稱得上試飛成功！

2023/11/19 06:00

首次上稿 11/18 23:52

更新時間 11/19 06:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空探索科技公司(SpaceX)新一代太空飛行器「星艦」(Starship)於台灣時間18日晚間9點進行第2度試飛,儘管成績明顯進步,但星艦還是沒有進入預定飛行軌道、被迫自毀,外媒認定試飛「失敗」,SpaceX卻表示,對他們來說,其實稱得上是「成功」。

美國有線電視新聞網(CNN)在報導中指出,SpaceX並沒有完成這次任務的整個流程,且星艦本體與超級重型推進器(Super Heavy booster)都在海洋上空爆炸了,因此認為試飛「失敗」。

不過CNN表示,SpaceX這次試飛還是有一些進展,不僅成績遠超過4月份的首次試飛,還達成了一項里程碑,在飛行時間約2分半鐘時,成功使用「熱分節」(hot staging,暫譯)的新方法,啟動星艦本體的引擎,並與超級重型推進器分離;不過超級重型推進器在此階段後失去控制,不久後即在墨西哥灣上空爆炸。

SpaceX先前指出,若是星艦能做到「熱分節」,那任務就算成功。

與推進器道別的星艦仍正常行駛,升空後大約8分鐘後,歡呼聲在SpaceX的任務控制中心此起彼落,當時星艦的引擎燃燒階段即將結束,正在飛往地球軌道,然而僅僅1分鐘後,SpaceX就表示,「收不到星艦的視訊訊號」,而到了第11分半鐘,SpaceX也確認收不到資料,暗示著事情沒有照計畫發展。

主持SpaceX直播節目的工程師因斯普魯克(John Insprucker)後來證實,為了避免

偏離航線,SpaceX被迫觸發了星艦的自毀裝置「飛行中止系統」(flight termination system)。

不過SpaceX強調,從他們的角度來看,這一次試飛仍稱得上是「成功」。SpaceX品管工程師泰斯(Kate Tice)說:「我們拿到了很多資料,這有助於我們改善下一次的試飛。」

