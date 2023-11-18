WSJ：美國選民更關切國內事務 拜登連任挑戰艱鉅

拜登利用外交經驗穩定全球局勢，但美國選民始終更關切國內問題，這為拜登的連任之路帶來更多挑戰。（法新社）

2023/11/18 20:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國風光主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並順利推動美中元首會談之際，《華爾街日報》（WSJ）18日指出，從以色列與哈瑪斯（Hamas）的鬥爭、陷入僵局的烏克蘭戰爭，再到美中兩國緊張關係慢速緩和等外國問題，都讓剩下不到1年就要面臨總統連任選戰的拜登分身乏術，讓他難以專心說服更關切國內事務的選民再次將票投給他。

WSJ指出，拜登將捍衛民主當作其總統任期的核心宗旨，並將自己定義成一名有能力的總司令，希望利用其數十年的外交政策經驗來穩定紛亂的全球局勢。了解拜登的人說，拜登喜歡在世界舞台上扮演政治家的角色。然而，絕大多數美國選民表示，他們最關心的還是國內事務，尤其是經濟問題，但拜登決定將美國的資金、武器和威望投入烏克蘭和中東的戰爭中，這可能會讓他在投票箱前付出代價。

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在此情況下，拜登愈來愈希望選民明白，發生在美國以外數千公里的事件，與美國自身息息相關。任何對烏克蘭支持減弱的跡象，都可能促使俄羅斯向歐洲其他國家採取激進行動，從而迫使美國軍事介入。中東更廣泛的衝突，尤其是與伊朗的衝突，也可能將美國拖入區域戰爭。至於與中國的緊張關係加劇，則可能引發更深層的貿易戰，進而傷害美國財庫。要是北京和華府因為台灣或其他問題直接爆發軍事衝突，美國和盟友承受的後果將更劇烈。

儘管如此，這些論點可能無法引起部分選民的共鳴。民調顯示，這些選民緊盯不放的是國內物價，而共和黨人正試圖利用這一點。川普和一些共和黨議員認為，拜登對中國過於寬鬆，美國也不應繼續向烏克蘭提供數十億美元援助。對拜登政府來說，這次的「拜習會」就是為了控制美中競爭，好讓拜登政府有時間解決更迫切的危機，並推行重建美國製造業等國內政策。美國官員表示，這些政策旨在對抗北京，但可能需要更長時間才能實現。

拜登的顧問團隊表示，總統有能力在他的外交任務和國內義務之間取得平衡，他們也正將拜登的多次出訪和政府的經濟數據連結起來。白宮聯絡室主任拉伯特（Ben LaBolt）即表示，加強美國的海外同盟，有助於確保美國經濟的復甦和成長。據了解，拜登政府正在推行「針對中產階級的外交政策」，將外交政策和國內目標融合在一起，以引導投資及在國內創造就業機會。促進清潔能源和半導體製造的立法，就被視為拜登政府的成功案例。

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