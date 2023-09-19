糧食出口爭議未解 波蘭可能阻止烏克蘭加入歐盟

波蘭農業部長泰勒斯。（法新社）

2023/09/19 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭農糧產品出口管道受戰爭影響，大量湧入中歐市場，造成鄰近國家相關產業受到威脅，且歐盟執委會上週決定，不延長禁止烏克蘭穀物出口到鄰近歐盟成員國的禁令，波蘭農業部長泰勒斯（Robert Telus）警告，如果糧食出口禁令問題無法解決，波蘭當局可能會阻止烏克蘭加入歐盟。

波蘭是俄烏戰爭中，最堅定力挺烏克蘭的盟國，但波蘭禁止烏國穀物進口，讓兩國爆發尷尬的外交爭端。歐盟執委會上週決定不延長禁止烏克蘭穀物出口到鄰近歐盟成員國的禁令，但波蘭、斯洛伐克、匈牙利不甩歐盟執委會決定，基輔當局因此向世界貿易組織（WTO），針對這3國提起訴訟。

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《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）18日報導，泰勒斯指出，在目前的基礎上，波蘭農業永遠無法擊敗烏克蘭農業，烏克蘭有數十萬個農場，波蘭難以望其項背，波蘭別無其他辦法，只能採取措施限制烏克蘭糧食入境。

泰勒斯接受波蘭通訊社（PAP）訪問時說：「如果我們今天不打造這些工具，波蘭肯定不會同意烏克蘭加入歐盟。」他稱：「我們應更加密切關注，烏克蘭農業正對鄰國及整個歐洲的農業構成威脅」。他指出，在烏克蘭加入歐盟的談判中，必須要有涉及農業的條件。

在俄國展開侵略，使烏克蘭黑海沿岸出口港灣遭到封鎖之後，大部分的烏克蘭穀物與糧食都被迫改由陸路出口，且在運輸的限制下，使其中大多數產品僅在中歐地帶流通，由於烏克蘭農糧產品價格遠低於歐盟製品，導致該區域相關產業收益蒙受打擊。

波蘭禁止烏國穀物進口，讓兩國爆發尷尬的外交爭端，示意圖。（路透檔案照）

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