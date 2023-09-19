為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

布林肯會晤韓正 兩人談及美中關係對全球重要性

2023/09/19 05:12

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在聯合國大會（United Nations General Assembly）場邊會晤中國國家副主席韓正，兩人都談到美中關係對於全球的重要性。

路透社報導，布林肯會晤韓正時，他先簡短表示「全世界期待我們負責任地處理美中關係，美國致力於做到這點」。

布林肯還說：「從美國角度而言，面對面的外交是處理美中分歧領域的最佳方法，也是探索美中之間合作領域的最好方式。」

韓正則向布林肯表示，目前中美關係面臨許多困難與挑戰，中方希望美方努力落實兩國領導人達成的共識，並推動中美關係穩定發展。

韓正還提到：「世界需要穩定且健全的中美關係。」

韓正會見布林肯之前，中國外交部部長王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週末在馬爾他進行會晤，時間長達12個小時。

另外，中國國家主席習近平沒有出席印度主辦的20國集團（G20）領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早對此表達失望，但說他會「碰得上習近平」。

拜登與習近平進行會談的下一個可能機會，將是今年11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會，美方過去幾個月來一直希望在這場峰會上促成拜習會。

但布林肯與韓正在今天的談話中，都沒有明確提到是否真的會有拜習會。1120919

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播