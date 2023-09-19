布林肯會晤韓正 兩人談及美中關係對全球重要性

2023/09/19 05:12

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在聯合國大會（United Nations General Assembly）場邊會晤中國國家副主席韓正，兩人都談到美中關係對於全球的重要性。

路透社報導，布林肯會晤韓正時，他先簡短表示「全世界期待我們負責任地處理美中關係，美國致力於做到這點」。

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布林肯還說：「從美國角度而言，面對面的外交是處理美中分歧領域的最佳方法，也是探索美中之間合作領域的最好方式。」

韓正則向布林肯表示，目前中美關係面臨許多困難與挑戰，中方希望美方努力落實兩國領導人達成的共識，並推動中美關係穩定發展。

韓正還提到：「世界需要穩定且健全的中美關係。」

韓正會見布林肯之前，中國外交部部長王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週末在馬爾他進行會晤，時間長達12個小時。

另外，中國國家主席習近平沒有出席印度主辦的20國集團（G20）領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早對此表達失望，但說他會「碰得上習近平」。

拜登與習近平進行會談的下一個可能機會，將是今年11月於美國舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會，美方過去幾個月來一直希望在這場峰會上促成拜習會。

但布林肯與韓正在今天的談話中，都沒有明確提到是否真的會有拜習會。1120919

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