美中高層「蘇王會」12小時 台灣議題討論最久

美國白宮國家安全顧問蘇利文於上週末在馬爾他與中國外交部長王毅舉行會談，據指出，這場雙邊會談歷時2天、長達12小時，討論時間最久的是台灣議題。圖為中國官媒新華社釋出蘇王兩人16日在馬爾他合照。（美聯社）

2023/09/18 22:41

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文於上週末在馬爾他與中國外交部長王毅舉行會談，白宮聲明指出，這場美中高層雙邊會談歷時2天（16至17日）、長達12小時，會中討論涉及兩國關係、全球和區域性議題、烏俄戰爭、台海議題、人工智慧（AI）、打擊毒品、美國公民在中國遭到拘留等廣泛議程。值得注意的是，中共黨媒《環球時報》引述中國外交部高級官員指出，蘇、王兩人討論時間最久的是台灣議題。

法新社報導，王毅提出台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。據白宮聲明，蘇利文則代表「美國指出台灣海峽和平穩定的重要性」；雙方承諾維持戰略溝通管道，在未來幾個月就關鍵領域實行更多高層交流與磋商。

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一位美國官員以不具名方式向媒體強調，此會談試圖緩和華盛頓與北京之間的緊張關係。這位官員表示，蘇利文「強調美國和中華人民共和國處於競爭當中，但美國並不尋求衝突或對抗」。

該官員說，儘管蘇利文向王毅保證美國對台支持不擴及支持台獨，不過，蘇利文也明白指出，美國反對「任何一方片面改變現狀」。

相對地，根據《環球時報》報導，參加這次會晤的中國外交部高級官員向中媒表示，蘇王雙方同意繼續落實中美兩國元首去年11月峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。並同意中美將在近期相繼舉行「亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商」。雙方還探討了在AI領域展開對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。

路透報導，美中正尋求穩定雙邊關係，這次蘇利文與王毅會談，是美中高階官員最新會晤，可能為美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年稍後會面鋪路。蘇利文上次與王毅會面，是今年5月在維也納。

美國舊金山11月將主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，成為可能促成拜登、習近平再度會面的機會。上次「拜習會」是去年11月在印尼峇里島G20峰會場邊。

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