地下室發現3具嬰屍！波蘭父女被控謀殺和亂倫

波蘭警方到父女同居的屋內搜調查。（翻攝自TVN24電視畫面）

2023/09/17 12:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭檢方表示，警方16日在北部一間房屋的地下室室發現了3具新生嬰兒屍體，並拘留了一名54 歲男子和他20歲的女兒，指控父女涉犯謀殺和亂倫罪。

《美聯社》17日引述波蘭媒體報導稱， 案發在波蘭北部大城格但斯克（Gdansk）南方的切爾尼基村（Czerniki）。警方16日接獲報案，在一間屋子地下室發現一具新生嬰兒屍體，其後確為該20歲女子所生，進一步搜查發現另1具屍體，17日又發現了第3具屍體。

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格但斯克地方檢察辦公室的檢察官杜辛斯基（Mariusz Duszynski） 告訴波蘭TVN24新聞廣播公司 ，該女子被指控犯有兩項謀殺罪和一項亂倫罪。該女子54歲的父親隨後也被帶到檢察辦公室接受偵訊。杜辛斯基17日下午宣布，該男子被控犯有三項謀殺罪和兩項亂倫罪。

據波蘭媒體報導，據鄰居說法，父女倆已如夫妻般共同生活多年，常見兩人手牽手走路。幾個月前，男子剃光女兒的頭髮，「這樣其他男人就不會追求她」。 匿名目擊者稱，女子的同事前段時間就懷疑該女子懷孕了，她穿著寬鬆衣服，顯然是想隱藏自己肚子。

該女子三週前休假，一星期後重返工作崗位時，顯得精疲力盡，但駁斥了有關生孩子的問題，隨後有人通報社會福利辦公室，社工人員聯繫了警方，才使這起駭人聽聞的亂倫殺嬰案曝光。

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