市值小蝦米！日經：日本晶片材料巨頭 淪外企收購首選

許多日企在晶片供應鏈中位居關鍵環節。（法新社資料照）

2023/09/16 23:06

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟新聞報導，日本生產的半導體材料佔全球市場50%，然而，許多在晶片供應鏈上位居關鍵環節的日本公司因規模相對小，反成為外國競爭公司垂涎的收購對象。

報導說，今年6月東京上市的光阻劑巨頭JSR宣布接受政府支持的主權財富基金「日本產業革新投資機構」（JIC）的收購要約，以維持競爭力。

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JIC資本執行長池內省五在說明該收購案時說，「日本的晶片材料製造商太過分散，作為一個產業，他們的投資成效不彰」，也因為他們的規模相對小，其研發經費低於歐美同業。

JSR的光阻劑佔全球市場20%，截至今年8月，其市值8500億日圓，為市占率僅10%的美商杜邦五分之一規模。全球最大光阻劑製造商東京應化工業的市值更小，僅4200億日圓。

同樣的，關東電化工業與Resonac控股公司生產的蝕刻氣體共佔全球市場逾50%，但總市值僅為市占率20%的德國默克公司二十分之一。

許多日本晶片材料生產商的股價淨值比（PBR）低於1倍。截至6月30日，住友化學的PBR為0.6倍、Resonac為0.8倍、關東電化工業0.9倍，這些低比率增加他們被大型投資人收購的風險。

願意投入漫長時間研究材料，以及找出最佳材料組合是日本企業，得以拿下全球主要市占率的原因，英國調查公司Omdia分析師南川明認為，「日企善於堅持費時的研發計畫，因此保有與外企的競爭優勢」。然而，也因為缺乏投資密集的半導體產業所需的資本規模，致使他們的競爭力已下滑。

日企NEC與日立在1980年代主導全球半導體產業，1988年巔峰之際，其全球市占率合計達50%，此後開始被南韓等其他對手超越，去年他們在全球晶片市場的市占率，合計僅9%。

然而，對於晶片材料與設備市場則是另一回事，在該領域，日企市占率達30%至60%之間。Omdia數據也顯示，在半導體材料上，日企市占率達48%，其次是台灣的17%、南韓的13%。

專家認為，隨著市場競爭性朝向合併發展，日本的晶片材料製造商必須走出舒適圈，才能留在競爭場上。南川明說，對規模較小的日企而言，關鍵或許是他們如何能並肩攜手，「對日本而言，確保作為整體的，而非個別企業的佔比是至關重要的」。

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