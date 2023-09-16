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頭巾之亂一週年 伊朗當局嚴防抗議再起

2名身穿印有阿米尼圖案的少女16日在澳洲布里斯本參加阿米尼1週年忌日相關活動。（歐新社）

2名身穿印有阿米尼圖案的少女16日在澳洲布里斯本參加阿米尼1週年忌日相關活動。（歐新社）

2023/09/16 18:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗國內外抗議人士16日追悼因佩戴頭巾問題遭道德警察拘留後昏迷死亡的伊朗女子瑪莎˙阿米尼（Mahsa Amini，又譯艾米尼）辭世1週年，由於阿米尼之死曾引發全國性大規模抗議，人權與倡議人士稱當局已再度出手鎮壓以防抗議潮再起，阿米尼之父還一度遭拘留，被警告不得紀念女兒的忌日。

維權組織「庫德族人權網絡」（Kurdistan Human Rights network）表示，阿米尼之父艾姆賈德˙阿米尼（Amjad Amini）16日遭安全部隊拘留，並在被威脅不准紀念女兒的忌日後被送回家。

22歲的伊朗庫德族女子阿米尼去年８月因涉嫌違反伊朗嚴格的女性穿著規定而遭道德警察拘留，同年9月16日在被拘留期間死亡。阿米尼的家人稱她死於頭部遭到重擊，但當局不認同此說。

阿米尼之死隨即引發眾怒，不少伊朗婦女當眾違規扯掉頭巾，全國各地掀起多年來最大規模的反政府抗議；然數月來的抗議在當局鎮壓下難以為繼，最後無疾而終。根據總部設在挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights, IHR）以及總部設在英國倫敦的「國際特赦組織」（Amnesty International），有551名抗議人士遭安全部隊殺害，超過2萬2千人被捕。

總部設在美國紐約的「人權觀察組織」（Human Rights Watch）指出，至少有36名在鎮壓中被殺害或遭處決的抗議人士的家人，在過去1個月被當局審訊、逮捕、起訴或判刑。該組織的資深伊朗研究員法爾（Tara Sepehri Far）說，伊朗當局正試圖壓制異議人士，以阻止大眾紀念在遭警方拘留期間死亡的阿米尼…「這已成為（伊朗）政府的系統性壓迫婦女、不公正以及有罪不罰的象徵。」

抗議人士16日在澳洲墨爾本的紀念阿米尼辭世1週年的活動上揮舞旗幟與高舉標語。（歐新社）

抗議人士16日在澳洲墨爾本的紀念阿米尼辭世1週年的活動上揮舞旗幟與高舉標語。（歐新社）

1名抗議人士15日在比利時布魯塞爾的1場追悼阿米尼的集會上高舉阿米尼的肖像。（路透）

1名抗議人士15日在比利時布魯塞爾的1場追悼阿米尼的集會上高舉阿米尼的肖像。（路透）

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