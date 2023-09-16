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最難喝的83元葡萄酒竟獲金獎？ 專業侍酒師揭大賽評選黑暗面

市面上有不少商品，會列出曾經獲得過的各種比賽獎項紀錄，藉此吸引消費者購買。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

市面上有不少商品，會列出曾經獲得過的各種比賽獎項紀錄，藉此吸引消費者購買。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2023/09/16 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕市面上有不少商品會列出曾經獲得過的各種比賽獎項紀錄，藉此吸引消費者購買。對此，比利時語廣播電視台（RTBF）進行了一項實驗，先是邀請專業侍酒師評選一款「最不好喝」、售價僅2.5歐元（約新台幣83元）的廉價葡萄酒，再將標籤更換後拿去參加國際比賽，結果這款紅酒竟不僅在比賽中獲得高度評價，甚至還榮獲金獎。

綜合RTBF和外媒報導，曾被選為比利時最佳侍酒師的博斯曼（Eric Boschman），今年接受RTBF電視台邀請，針對各種酒類評選比賽進行一項有趣的實驗。他們先是舉辦一場試飲會，試飲的酒類皆為3歐元（約100塊台幣）的葡萄酒，接著再請博斯曼挑出他認為最不好喝的一款，他最後選中的為比利時超市Delhaize販售一瓶僅2.5歐元的平價葡萄酒。

接著RTBF電視台將這款最不好喝的葡萄酒，把其外包裝標籤進行更換，換成虛構品牌「Château Colombier」，然而再將它送到每3個月進行一次評選的國際葡萄酒比賽「Gilbert ＆ Gaillard International Challenge」。報導指出，這場比賽唯一的要求是先支付約50歐元（約新台幣1661元）參賽費，再寄送樣品和專業機構測量的酒精濃度，但據RTBF表示酒精濃度隨便填寫也能通過。

比賽結果出爐後，被惡作劇過的廉價葡萄酒竟獲得了大賽金牌，且主辦單位甚至還在官網設置它獲得金牌的宣傳頁面 ，上面聲稱評委會給出「結合了核果、紅醋栗和輕微的橡木味。口感柔滑、有活力且富含年輕而清晰的香氣」等高度評價。由於「Château Colombier」獲得了金獎，讓RTBF以60歐元（約新台幣1993元）的價格買下了1000張金獎貼紙。

對此，博斯曼也直言，「有些葡萄酒比賽只是為了賺錢，並要求參賽者支付高額的參賽費。所以我們才會拿評選出來最不好喝的葡萄酒去參賽，就是想知道到底這種比賽的可信度是多少」，同時他還指出，現在許多賽事舉辦門檻過低，任何人都可以舉辦冠有「國際認證」名目的競賽，且評選內容通常很黑箱，有的比賽甚至可以直接花錢買獎項。

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專業侍酒師評選一款「最不好喝」、售價僅2.5歐元（約新台幣83元）的廉價葡萄酒，被更換標籤後拿去參加國際比賽，竟獲得大賽金獎（圖擷取自Gilbert ＆ Gaillard International Challenge 官網）

專業侍酒師評選一款「最不好喝」、售價僅2.5歐元（約新台幣83元）的廉價葡萄酒，被更換標籤後拿去參加國際比賽，竟獲得大賽金獎（圖擷取自Gilbert ＆ Gaillard International Challenge 官網）

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