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危害青少年 法國擬禁一次性電子菸

法國總理博爾恩（Elisabeth Borne）近日接受電台採訪表示，法國政府正在擬定新的禁菸計畫，而「禁一次性電子菸」將會是此計畫的一部分。（路透）<h4>☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆</h4>

法國總理博爾恩（Elisabeth Borne）近日接受電台採訪表示，法國政府正在擬定新的禁菸計畫，而「禁一次性電子菸」將會是此計畫的一部分。（路透）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2023/09/15 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國總理博爾恩（Elisabeth Borne）近日在接受RTL電台採訪時表示，法國政府正在擬定新的禁菸計畫，而「禁一次性電子菸」將會是此計畫的一部分。

綜合外媒報導，根據歐盟統計局2019年統計資料，在歐盟國家中，法國吸電子菸的人數最多；2022年的數據顯示，法國有超過一半的17歲青年吸過電子菸。法國總理博爾恩在採訪中提到，法國每年因吸菸導致死亡的人數多達7萬5千人。同時她也表示，雖然電子菸被認為是讓青少年戒菸的好辦法，但她持反對意見，「吸電子菸會讓青少年養成習慣，當他們養成習慣後，就會被真正的菸草吸引」。

在法國，一次性電子菸的售價約為9歐元（約297元新台幣），比一包20根包裝的香菸還便宜，而一支一次性電子菸大概能抽600口菸，相當於40根一般香菸。

一次性電子菸除了價格便宜，多色彩繽紛的包裝以及多樣的口味，更是吸引了不少青少年來嚐鮮。也因為販賣電子菸的商家一般不會要求消費者提供年齡證明，因此18歲以下禁止購買或使用電子菸的規定很難被嚴格執行，導致越來越多青少年甚至是兒童，在小小年紀就開始吸電子菸。

其他歐洲國家例如德國、比利時和愛爾蘭等，都在近期頒布了這項禁令，而英國現也正在考慮禁一次性電子菸。

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