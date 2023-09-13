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波蘭狂購南韓軍武 盼與南韓國防核電雙雙聯手

南韓國務總理抵波蘭空軍基地會見波蘭總理，背景是近期波蘭向南韓訂購的FA-50「戰鷹」戰機。（路透社）

南韓國務總理抵波蘭空軍基地會見波蘭總理，背景是近期波蘭向南韓訂購的FA-50「戰鷹」戰機。（路透社）

2023/09/13 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國務總理韓悳洙於今（13日）至波蘭的明斯克-馬佐維茨基（Mińsk Mazowiecki）空軍基地參觀，並與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）展開國防與核能議題的會談。先前因提供大量軍事裝備予鄰國烏克蘭抵禦俄國進犯，波蘭政府正在大量採購武器，去年9月波蘭政府已斥資25億美元採購48架南韓FA-50「戰鷹」戰機以填補退役戰機缺口，而此次會談的內容包括軍武裝備進一步合作的可能以及核電開發事宜。

根據《美聯社》報導，波蘭政府明確表達自身想協助南韓製造軍武的意願；南韓也將協助其開發核電發電廠，兩國藉由合作持續加強雙邊關係。目前波蘭正花費數十億美元購買軍武，其中供應主要來自美國與南韓。波蘭在2022年軍備採購後，與南韓的雙邊貿易總額就已超過100億美元，而目前波蘭政府預計在2024年前將國內生產毛額（GDP）的4％以上用於升級國防。

韓悳洙在今日（13日）稍晚前往波蘭南部與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和立陶宛總統瑙塞達（Gitanas NAUSEDA）會面，參加為期三天的地區經濟論壇，而波蘭與南韓的合作將是論壇的關鍵要素。

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