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摩洛哥強震政府救災不力 民眾痛批：這是背叛

36歲的摩洛哥民眾拉巴基（黃衣者）在強震中痛失雙親，抨擊該國政府的消極作為是「徹頭徹尾的背叛」。（路透）

36歲的摩洛哥民眾拉巴基（黃衣者）在強震中痛失雙親，抨擊該國政府的消極作為是「徹頭徹尾的背叛」。（路透）

2023/09/13 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，傷亡持續攀升，12日已增至2901人死亡、5530人受傷。在地震中痛失雙親的1名男子指出，挖掘機耗費整整4天時間，才抵達他父母葬身的小鎮，無法理解為何政府的救援花了這麼長時間才抵達，「這是徹頭徹尾的背叛」。

據《路透》報導，塔拉特尼亞庫布（Talat N'Yaaqoub）居民拉巴基（Jamal Rbaki）已不指望父母還活著，但他仍與兄弟、叔叔、鄰居一起，徒手在廢墟中拚命搜索。

拉巴基說：「我們一直在等待幫助。人們在廢墟下喪命，竟沒有人前來救援。」

拉巴基表示，無法理解為何政府的救援花了這麼長時間才抵達；也無法理解災區無數居民蒙受苦難的同時，部分國家主動伸出援手卻「未被政府接受」。

拉巴基痛斥：「這是背叛，是徹頭徹尾的背叛。」他補充稱，一些地區的人們至今仍被困在坍塌的建物底下。

摩洛哥軍方表示，正展開救援工作，軍人及緊急救援人員已進駐塔拉特尼亞庫布。軍方已增派搜救人力，提供災民飲用水並分發食物、帳篷及毛毯。

但由於災區幅員遼闊、地勢崎嶇不平、且多處偏僻位置，主要道路因山崩被阻斷，災情最嚴重的地區往往只能倚賴直升機救援。

附近村莊的居民也表達與拉巴基類似看法，他們憑一己之力找尋親人，在缺乏政府援助的情況下，救出倖存者並將死者埋葬。

人們表示，他們靠著慈善機構的捐款支撐生計，遲遲無法得到中央政府的奧援。拉巴基強調：「那些應該幫助民眾的人，對這一切漠不關心，這就像1把刀插在你的心上。我們愛摩洛哥，這是我們的國家，這是我們的土地。」

地震發生當下，拉巴基正在該國大城馬拉喀什（Marrakech），花了近12小時、約100公里路程，趕回家鄉塔拉特尼亞庫布。過程中拉巴基不斷嘗試與父母聯繫，卻始終音訊全無。

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