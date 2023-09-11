為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

G20聲明沒譴責俄國侵烏 馬克宏：這不代表俄國外交勝利

法國總統馬克宏表示，此次G20峰會再度確認俄羅斯的孤立處境，且G20峰會聲明並不代表俄羅斯的外交勝利。（路透）

法國總統馬克宏表示，此次G20峰會再度確認俄羅斯的孤立處境，且G20峰會聲明並不代表俄羅斯的外交勝利。（路透）

2023/09/11 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會此次在印度德里舉行，印度總理莫迪9日敲定峰會聯合聲明「新德里領袖宣言」，但在聲明中並沒有譴責俄羅斯的侵略行徑，引發烏克蘭不滿。而G20峰會10日結束後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在記者會中表示，此次G20峰會再度確認俄羅斯的孤立處境，且G20峰會聲明並不代表俄羅斯的外交勝利。

根據《路透》報導，G20峰會聯合聲明在烏克蘭議題方面寫道：「全體國家應避免使用威嚇或武力試圖取得領土，違反任何國家的領土完整和主權、政治獨立。」內容與先前的印尼G20峰會對比強烈，印尼G20峰會聲明為「以最強烈措辭譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵犯」。

針對此次峰會聲明，俄羅斯代表團團長、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，此次峰會對於印度及南半球的發展中國家來說，都是一次重大成功。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也提到，峰會聲明維護了國家不能使用武力獲取領土或侵犯其他國家的領土完整、主權或政治獨立之原則。

德國與英國也都讚揚聲明內容，不過，法國總統馬克宏有不同看法。馬克宏10日指出，G20是為了解決國際經濟問題而成立，不一定是個能在烏克蘭戰爭問題上取得外交進展的地方，但G20聲明並不代表著俄羅斯的外交勝利，此次G20峰會再次確認俄羅斯的被孤立處境，絕大多數G20成員國都譴責烏俄戰爭。

日本首相岸田文雄也提到，俄羅斯入侵烏克蘭可能動搖G20的合作基礎，受到戰爭影響的食品、能源價格上漲，也對全球經濟造成重大影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯道表達嚴正關切
2023/09/11 05:45

不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯道表達嚴正關切

中國「無力侵台」！ 拜登：習近平為經濟動盪已手忙腳亂
2023/09/11 05:44

中國「無力侵台」！ 拜登：習近平為經濟動盪已手忙腳亂

台北國際照護博覽會PP石墨烯品牌登場！
美歐G20峰會宣布 將建中東貿易走廊
2023/09/11 05:30

美歐G20峰會宣布 將建中東貿易走廊
義總理示意李強 將退出「一帶一路」
2023/09/11 05:30

義總理示意李強 將退出「一帶一路」

根本沒有脖子！氣到90天瘦帥歪網友
G20峰會新亮點 莫迪端出最愛小米料理宴客
2023/09/10 19:49

G20峰會新亮點 莫迪端出最愛小米料理宴客
習近平缺席G20峰會 涉外人士：中國經濟衰退去了「面子掛不住」
2023/09/10 13:57

習近平缺席G20峰會 涉外人士：中國經濟衰退去了「面子掛不住」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播