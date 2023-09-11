G20聲明沒譴責俄國侵烏 馬克宏：這不代表俄國外交勝利

法國總統馬克宏表示，此次G20峰會再度確認俄羅斯的孤立處境，且G20峰會聲明並不代表俄羅斯的外交勝利。（路透）

2023/09/11 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會此次在印度德里舉行，印度總理莫迪9日敲定峰會聯合聲明「新德里領袖宣言」，但在聲明中並沒有譴責俄羅斯的侵略行徑，引發烏克蘭不滿。而G20峰會10日結束後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在記者會中表示，此次G20峰會再度確認俄羅斯的孤立處境，且G20峰會聲明並不代表俄羅斯的外交勝利。

根據《路透》報導，G20峰會聯合聲明在烏克蘭議題方面寫道：「全體國家應避免使用威嚇或武力試圖取得領土，違反任何國家的領土完整和主權、政治獨立。」內容與先前的印尼G20峰會對比強烈，印尼G20峰會聲明為「以最強烈措辭譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵犯」。

請繼續往下閱讀...

針對此次峰會聲明，俄羅斯代表團團長、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，此次峰會對於印度及南半球的發展中國家來說，都是一次重大成功。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也提到，峰會聲明維護了國家不能使用武力獲取領土或侵犯其他國家的領土完整、主權或政治獨立之原則。

德國與英國也都讚揚聲明內容，不過，法國總統馬克宏有不同看法。馬克宏10日指出，G20是為了解決國際經濟問題而成立，不一定是個能在烏克蘭戰爭問題上取得外交進展的地方，但G20聲明並不代表著俄羅斯的外交勝利，此次G20峰會再次確認俄羅斯的被孤立處境，絕大多數G20成員國都譴責烏俄戰爭。

日本首相岸田文雄也提到，俄羅斯入侵烏克蘭可能動搖G20的合作基礎，受到戰爭影響的食品、能源價格上漲，也對全球經濟造成重大影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法