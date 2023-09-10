女力抗俄！烏克蘭具醫藥教育背景女性 下月登記兵役限制離境

烏克蘭女兵2018年在基輔參加獨立日閱兵式。（美聯社檔案照）

2023/09/10 22:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年2月俄羅斯入侵前夕，烏克蘭通過最新修法，擴大戰時徵兵範圍，要求更多職業類別的18至60歲女性提交兵役登記，以利在發生重大戰爭時，接受徵召並且投入廣泛軍務。俄烏激戰持續之際，烏克蘭所有受過醫學或藥學教育且義務登記兵役的女性，將於下月1日起限制離境。

烏克蘭最高拉達（國會）國家安全、國防及情報委員會成員韋尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）接受烏媒RBC訪問時表示，前述措施是根據最高拉達去年修訂動員法後推出。女性義務登記兵役後會獲得應服役人士身分，屆時會受到相關限制約束，須有批文才可臨時離境，否則與其他男性一樣禁止出境。

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除了具備醫學或藥學教育背景的女性，持有軍事或軍事類學位的女性，下月1日也需登記兵役。但韋尼斯拉夫斯基指出，暫時沒有計劃擴大必須登記兵役的女性職業名單。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭武裝部隊指出，依據修訂後的動員法，「所有的女性醫務人員，包括醫師、護理師、牙醫師、助產師、藥劑師，年齡在18至60歲，10月1日開始將需要登記服兵役」，資格將「按文憑與實際工作地點」決定。

烏軍表示，「上述女性跟男性在平等基礎上履行軍事義務，法規並未區分女性與男性被徵召入伍」，此舉意味著這些女性就像年齡在18至60歲間的烏克蘭男性，將必須留在烏國國內，因為她們「可能被徵召服兵役」。

根據報導，懷孕的女性、在學學生或患有特定疾病的女性將豁免服役。

烏克蘭女兵。（美聯社檔案照）

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