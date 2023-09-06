為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美軍幫忙測輻射！WC-135核偵察機逼近中國沿海偵察

今（6）日美軍一架WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機飛入中國黃海和東海進行偵察。（圖擷取自flightradar24）

今（6）日美軍一架WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機飛入中國黃海和東海進行偵察。（圖擷取自flightradar24）

2023/09/06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠含氚廢水24日起開始排入海，中國則掀起大規模反日情緒。不過美國似乎也想在當今中日關係緊張之際參一腳，「主動幫中國測量輻射」，今（6）日美軍一架WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機就直接飛入中國黃海和東海進行偵察。

根據航班追蹤網站「flightradar24」資訊，一架編號64-14831的WC-135核偵察機今日凌晨2點左右飛入中國沿海，中途多次關閉「廣播式自動相關監視（ADS-B）」，因此出現三段航跡，始於青島市外海，接著往下飛入東海，一度逼近上海，最後在台州市外海左轉，於凌晨5點半左右降落在美軍沖繩嘉手納空軍基地。

軍事專家王臻明今日也在臉書粉絲專頁「王臻明的軍事頻道」指出，這架WC-135直接闖入東海防空識別區，最近的時候甚至距離中國領海基線只有21海浬（約22公里）。王臻明也笑稱，中國社會最近不是流行買蓋格計數器（輻射測量儀器），測量輻射值，「美國的超大型空中蓋格計數器來了」。

值得注意的是，這架編號64-14831的WC-135正是8月底飛抵沖繩的同架核偵察機，當時網傳中國093型「商級」核潛艦發生嚴重意外，艦上官兵全數罹難，64-14831在8月23日就從東南亞海域北上，一度途經網傳「商級」核潛艦出事的南海。

WC-135核偵察機綽號「不死鳳凰」（Constant Phoenix），是美軍用於空中蒐集核武器爆炸後相關資訊的機種，其配備能夠蒐集大氣中放射性微粒子的特殊過濾器和採樣器，利用探測空氣中的微量元素變化，用於識別和鑑定核武器試驗的證據，或是核子事故的判斷。

WC-135核偵察機綽號「不死鳳凰」（Constant Phoenix），是美軍用於空中蒐集核武器爆炸後相關資訊的機種。（圖擷取自美國空軍網站）

WC-135核偵察機綽號「不死鳳凰」（Constant Phoenix），是美軍用於空中蒐集核武器爆炸後相關資訊的機種。（圖擷取自美國空軍網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
失去中國市場水產全滯銷 日本扇貝批發價爆跌3成
2023/09/06 17:27

失去中國市場水產全滯銷 日本扇貝批發價爆跌3成
自由說新聞》中共推「禁傷害民族情感」！微博網友諷：穿西裝變漢奸
2023/09/06 16:43

自由說新聞》中共推「禁傷害民族情感」！微博網友諷：穿西裝變漢奸

揭秘：年輕不代表身體年齡還年輕！
「皇帝」心態？遭黨內元老斥責怕丟臉？習近平首度缺席G20流言四起
2023/09/06 13:46

「皇帝」心態？遭黨內元老斥責怕丟臉？習近平首度缺席G20流言四起
海葵狂掃福建！大街成汪洋 車輛被沖走
2023/09/06 13:03

海葵狂掃福建！大街成汪洋 車輛被沖走

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
不信習近平被元老斥責 王丹：他們若有實力根本不會讓習連任
2023/09/06 12:52

不信習近平被元老斥責 王丹：他們若有實力根本不會讓習連任
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播