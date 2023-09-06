美軍幫忙測輻射！WC-135核偵察機逼近中國沿海偵察

今（6）日美軍一架WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機飛入中國黃海和東海進行偵察。（圖擷取自flightradar24）

2023/09/06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠含氚廢水24日起開始排入海，中國則掀起大規模反日情緒。不過美國似乎也想在當今中日關係緊張之際參一腳，「主動幫中國測量輻射」，今（6）日美軍一架WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機就直接飛入中國黃海和東海進行偵察。

根據航班追蹤網站「flightradar24」資訊，一架編號64-14831的WC-135核偵察機今日凌晨2點左右飛入中國沿海，中途多次關閉「廣播式自動相關監視（ADS-B）」，因此出現三段航跡，始於青島市外海，接著往下飛入東海，一度逼近上海，最後在台州市外海左轉，於凌晨5點半左右降落在美軍沖繩嘉手納空軍基地。

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軍事專家王臻明今日也在臉書粉絲專頁「王臻明的軍事頻道」指出，這架WC-135直接闖入東海防空識別區，最近的時候甚至距離中國領海基線只有21海浬（約22公里）。王臻明也笑稱，中國社會最近不是流行買蓋格計數器（輻射測量儀器），測量輻射值，「美國的超大型空中蓋格計數器來了」。

值得注意的是，這架編號64-14831的WC-135正是8月底飛抵沖繩的同架核偵察機，當時網傳中國093型「商級」核潛艦發生嚴重意外，艦上官兵全數罹難，64-14831在8月23日就從東南亞海域北上，一度途經網傳「商級」核潛艦出事的南海。

WC-135核偵察機綽號「不死鳳凰」（Constant Phoenix），是美軍用於空中蒐集核武器爆炸後相關資訊的機種，其配備能夠蒐集大氣中放射性微粒子的特殊過濾器和採樣器，利用探測空氣中的微量元素變化，用於識別和鑑定核武器試驗的證據，或是核子事故的判斷。

WC-135核偵察機綽號「不死鳳凰」（Constant Phoenix），是美軍用於空中蒐集核武器爆炸後相關資訊的機種。（圖擷取自美國空軍網站）

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