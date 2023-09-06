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慎入！中國湖南入夜飛蟲「漫天如飄雪」影像曝光

中國湖南部分地區近期出現大量飛蟲，入夜後飛蟲聚集在路燈附近，路上也有不少蟲子屍體。（圖擷自微博）

中國湖南部分地區近期出現大量飛蟲，入夜後飛蟲聚集在路燈附近，路上也有不少蟲子屍體。（圖擷自微博）

2023/09/06 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南部分地區近期出現大量飛蟲，入夜後飛蟲聚集在路燈附近，路上也有不少蟲子屍體，社群平台近日曝光影像後，引大量網友討論與留言。

綜合中媒報導，網友近日於微博發布影片後大量轉傳，內容提及原PO在湖南沅江市瓊湖公園附近發現大量飛蟲「漫天飛舞」，畫面可見，因為大量密密麻麻的蟲子飛來飛去，形似「蟲飄雪」。據瓊湖公園附近商家或住戶透露，這種狀況每年都有，季節到了就會出現，持續約半個月。

據當地居民稱，蜉蝣外表有點像飛蛾，一般活不到1天，喜愛聚集於光亮處，例如路燈附近特別多，季節到了地上四處都是蟲屍，相當嚇人。據了解，去年9月4日晚間沅江市黃茅洲大橋出現大量蜉蝣，當晚救援隊抵達現場發現蟲屍已堆10幾公分，導致汽車在橋上行駛會打滑，總共清理約9小時才返回。

沅江市植保植檢站工作人員指出，這種是一種名為蜉蝣的昆蟲，幼年在水塘、湖泊生活，蜉蝣具趨光性，出來原因是為了交配，由於蜉蝣生命周期很短，對農作物、人都不會有影響。

影像曝光後引大量網友紛紛留言，有人說「好嚇人」、「密集恐懼症慎入」，還有網友笑說「喜歡吃蟲的小傢伙有福了」、「用電蚊拍去試一下」。

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