岸田將出席東協、G20說明核廢水排海 尋求與李強直接對話

日本首相岸田文雄5日啟程前往印尼，參加6日召開的東南亞國協（ASEAN）峰會，之後將轉往印度，出席9日揭幕的20國集團（G20）峰會，預料他將尋求各國對福島核一廠含氚廢水排海作業的理解，是否會與中國國務院總理李強單獨會談，成為外界關注焦點。（歐新社）

2023/09/06 05:50

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本首相岸田文雄5日啟程前往印尼，參加6日召開的東南亞國協（ASEAN）峰會，之後將轉往印度，出席9日揭幕的20國集團（G20）峰會，預料他將尋求各國對福島核一廠含氚廢水排海作業的理解，是否會與中國國務院總理李強單獨會談，成為外界關注焦點。

在此之前，日本外務省4日向世界貿易組織（WTO）提出抗議，對於中國禁止日本水產品進口的措施，強調日方「完全無法接受」。政府發言人、官房長官松野博一在5日的例行記者會上，也就中國公布新地圖納入尖閣諸島（釣魚台列嶼）表達嚴重抗議。

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日本上月24日啟動福島核一廠含氚廢水排海作業，中國立即宣布禁止日本水產品和水產加工品進口。外務省指出，中國政府已在8月31日向世貿通報，停止進口原產於日本的所有水產品做為緊急措施。

外務省4日發布新聞稿指出，已向WTO提出書面反駁意見，表達日本完全無法接受中國通報的措施，要求立即廢除。說明指出，福島核一廠1年排放的氚含量，僅約中國秦山核電廠排放的10分之1，中國的禁運措施毫無科學根據，日方表示遺憾。

另一方面，日本也敦促中國按照「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）規定，儘速就此事進行討論。雖然日本也不排除進一步向WTO提訴，但政府態度趨於謹慎，為避免拉高與中國對立，目前仍希望透過溝通化解衝突。

中國以政治操弄含氚廢水排海計畫，讓日中關係再度惡化，與中國關係友好的公明黨代表山口那津男，原本預定前往中國疏通但遭拒絕。日本媒體也傳出，首相岸田文雄委託親中的自民黨前幹事長二階俊博出馬，目前仍在協調中。

岸田這次前往印尼和印度參加兩大峰會，除將向各國說明福島核一廠含氚廢水排海作業的安全性，以尋求各國理解之外，也期待與代表中國國家主席習近平出席的李強舉行會談。岸田出發前向媒體表示，是否在當地與李強舉行個別會談尚未確定，兩人是否舉行會談，以及會談中將如何交手均成為焦點。

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