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俄證實遭烏軍以紙板無人機攻擊 批澳洲愈加捲入戰事

烏克蘭部隊越來越頻繁使用無人機攻擊俄國目標。圖為頓內茨克前線地區一名烏軍操作一架裝了手榴彈的無人機。（歐新社）

烏克蘭部隊越來越頻繁使用無人機攻擊俄國目標。圖為頓內茨克前線地區一名烏軍操作一架裝了手榴彈的無人機。（歐新社）

2023/09/05 23:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭日前攻擊俄國邊境城市庫斯克（Kursk），據稱使用了澳洲提供、以紙板製成的無人機，擊毀5架俄國戰機。俄國外交部發言人5日證實，烏國使用澳洲的無人機攻擊俄國境內目標，「澳洲正愈加捲入這場衝突」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）5日被問到澳洲《雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）》上週一篇報導，披露澳洲無人機被用來攻擊庫斯克機場，她回答「澳洲無人機確實被用來攻擊俄國境內目標」。

雪梨晨驅報8月29日這篇報導指出，烏克蘭日前對庫斯克機場進行自殺式無人機攻擊，擊毀5架俄羅斯戰鬥機，根據俄國知名前戰機飛行員主持的社群媒體頻道「Fighterbomber」披露，該次攻擊中使用的無人機，包括澳洲SYPAQ公司製造的紙板無人機。

報導指出，澳洲政府今年2月宣佈向烏國出口該款無人機時，表示這些無人機將提供烏國「戰場情報、監視和偵察能力」。但是該款無人機顯然也被用於攻擊行動。

沙卡洛娃在5日記者會上，指控澳洲政府「在華府指示下，熱切地對這場反俄行動做出貢獻」，同時試圖向公眾隱瞞「令人不快的情況顯示澳洲正愈加被捲入烏克蘭這場衝突。」

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