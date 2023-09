傳印度政府月底將改國名為「Bharat」 G20晚宴請帖先透玄機

2023/09/05 21:11

〔即時新聞/綜合報導〕印度媒體今(5)日指出,印度政府這個月底打算將國名更改為「婆羅多」(Bharat),這是因為印度官方在二十大工業國集團(G20)的晚宴請帖中,以「婆羅多」稱呼自身的國名。消息傳出之後,各界議論紛紛。

婆羅多這個詞是印度憲法規定的兩個國名之一,詞源來自一部用梵文寫成的古代印度教經典。印度總理莫迪(Narendra Modi)也時常用「婆羅多」來稱呼他的國家。

《法新社》報導,印度這個週末將主辦G20領導人峰會,並舉行國宴,邀請卡上則寫著,宴會將由「婆羅多總統」(President of Bharat)主持,而這個稱謂引來了各界的臆測。

報導並指出,印度政府這個月底將召開一次特別國會,儘管政府對立法主題守口如瓶,但News18廣播公司稱,據不具名政府官員透露,執政黨印度人民黨(Bharatiya Janata Party)的議員將提出一項議案,往後國名將優先使用「婆羅多」這個名詞。

印度要修改國名的傳言流出之後,引起廣泛討論,有人表態贊同,當然也有人反對。

反對派印度國民大會黨(Indian National Congress)的議員塔魯爾(Shashi Tharoor)就在「X平台」(前身為推特)上發文指出:「我盼望政府不要蠢到完全拋棄『印度』。我們應該繼續使用這兩個詞語,而不是放棄一個有歷史地位的名字、一個被全世界認可的名字的宣稱。」

前知名板球員塞華格(Virender Sehwag)則對改名舉雙手贊成,他並敦促印度板球管理委員會在隊服上繡上「婆羅多」,他說:「印度是英國人給的名稱,我們早就該改回原來的名稱『婆羅多』了」

