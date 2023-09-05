傳印度政府月底將改國名為「Bharat」 G20晚宴請帖先透玄機

從印度國大黨議員塔魯爾提供的圖片中可以看到，印度官方稱G20峰會晚宴將由「婆羅多總統」主持。（擷取自@ShashiTharoor）

2023/09/05 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體今（5）日指出，印度政府這個月底打算將國名更改為「婆羅多」（Bharat），這是因為印度官方在二十大工業國集團（G20）的晚宴請帖中，以「婆羅多」稱呼自身的國名。消息傳出之後，各界議論紛紛。

婆羅多這個詞是印度憲法規定的兩個國名之一，詞源來自一部用梵文寫成的古代印度教經典。印度總理莫迪（Narendra Modi）也時常用「婆羅多」來稱呼他的國家。

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《法新社》報導，印度這個週末將主辦G20領導人峰會，並舉行國宴，邀請卡上則寫著，宴會將由「婆羅多總統」（President of Bharat）主持，而這個稱謂引來了各界的臆測。

報導並指出，印度政府這個月底將召開一次特別國會，儘管政府對立法主題守口如瓶，但News18廣播公司稱，據不具名政府官員透露，執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的議員將提出一項議案，往後國名將優先使用「婆羅多」這個名詞。

印度要修改國名的傳言流出之後，引起廣泛討論，有人表態贊同，當然也有人反對。

反對派印度國民大會黨（Indian National Congress）的議員塔魯爾（Shashi Tharoor）就在「X平台」（前身為推特）上發文指出：「我盼望政府不要蠢到完全拋棄『印度』。我們應該繼續使用這兩個詞語，而不是放棄一個有歷史地位的名字、一個被全世界認可的名字的宣稱。」

前知名板球員塞華格（Virender Sehwag）則對改名舉雙手贊成，他並敦促印度板球管理委員會在隊服上繡上「婆羅多」，他說：「印度是英國人給的名稱，我們早就該改回原來的名稱『婆羅多』了」

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj — Shashi Tharoor （@ShashiTharoor） September 5, 2023

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